NBA／橫跨4個10年都打冠軍賽 柯爾：11次參賽夠瘋狂

勇士隊總教練柯爾。（路透）

NBA總冠軍賽 將在後天點燃戰火，這也將是勇士 隊總教練柯爾（Steve Kerr）球員加上執教生涯第11度，且橫跨「4個10年」都進軍到冠軍賽，讓他在近日受訪時都直言，能夠與這些偉大的球星合作甚至是爭冠，讓他的籃球生涯充滿了不可思議的魅力。

勇士今年在西區冠軍賽擊敗獨行俠後，近8年來6度晉級總冠軍賽，而總教練柯爾更將是第11度進軍冠軍賽，力拚球員與執教生涯的第9座總冠軍，且從1990年到2020年這「4個10年」中，他都獲得了爭冠的機會，讓柯爾都直言瘋狂，「我沒有想過橫跨幾個10年這種事，因為這聽起來有點嚇人，但這是我個人的第11次，這點就已經夠瘋狂。」

球員時期柯爾先是與公牛隊在1996年至1998年間完成3連霸，1999年在被交易到馬刺隊後，又與黑衫軍拿下一座冠軍，成為聯盟史上第二位在1960年代塞爾蒂克王朝外，完成「4連霸」的球員，2003年的球員生涯最後一個賽季，柯爾又回到黑衫軍陣中再嚐一次奪冠滋味，讓他在高掛球鞋前已經一支手掛滿冠軍戒指。

2014年在勇士展開總教練生涯的柯爾，則是在隔年就領軍奪下冠軍，且是在短短4年內就拿下3冠，在經歷過去2年低潮後，柯爾也再度領軍晉級冠軍賽，與他首次站上冠軍賽舞台已經相隔27年。

談到精采的籃球生涯，柯爾也說：「我心中所想的是，我十分幸運，有機會與喬丹 （Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）、鄧肯（Tim Duncan）、羅賓森（David Robinson）、柯瑞（Stephen Cuury）、格林（Draymond Green）等人在一塊，我的生涯充滿了不可思議的魅力，實在無法將其視為理所當然。」