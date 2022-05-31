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NBA／偶像小布上身 泰托姆奪東區決賽MVP

體育新聞組／綜合報導
塞爾蒂克隊闖進總冠軍賽，泰托姆獲得東區冠軍賽MVP。（美聯社）
塞爾蒂克隊闖進總冠軍賽，泰托姆獲得東區冠軍賽MVP。（美聯社）

經過7場大戰，塞爾蒂克隊驟死戰以100：96擊敗東區龍頭熱火隊，取得總冠軍賽對戰勇士隊的資格，這不但是「綠衫軍」12年來首度打進總冠軍賽，還是35歲老將霍福特（Al Horford）生涯第一次登上總冠軍系列賽舞台。

下月就要滿36歲的霍福特，15個NBA球季共打過141場季後賽，場次是現役球員最多，但過去從沒任何總冠軍賽經驗，今年總算寫下突破。霍福特笑說，有點不知道如何反應，「我加入過很多好的團隊，很多優秀隊友，我以現在的團隊為榮。」

塞爾蒂克首節就取得32：17優勢，直到第四節最後3分35秒還握有13分領先，但熱火一波11：0攻勢讓戰局一度看到翻轉可能，不過熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）最後17秒的逆轉三分球沒進框，塞爾蒂克後衛史馬特最後11秒再罰進保險分，驚險在邁阿密淘汰熱火。

拿下東區冠軍賽MVP的泰托姆（Jayson Tatum）透露，4年前第7戰被淘汰的回憶難以忘懷，但這些經歷讓人成長；他特別戴著偶像「小飛俠」布萊恩的24號紫色護肘上場，攻下全隊最高26分外帶10籃板和6助攻，他說：「克服這樣的組合出線，意義非凡。」

他賽後也提到，「這是第7戰，每個人都知道重要性，他是我最喜愛的球員，這也是我生涯最重要一場球，就想把這戴身上，很高興也啟到了作用」。

此外，冠軍戰對手勇士隊，近八年六度闖進總冠軍戰，三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）也寫紀錄，生涯合計拿下21個季後賽系列賽勝利，成為史上第二多三人組，此外柯瑞季後賽勝率高達6成95，甚至贏過魔術強森（Magic Johnson）、喬丹（Michael Jordan）等傳奇球星。

柯瑞接受「The Athletic」專訪談到湯普森和格林兩位戰友，他認為因為彼此之間個性很合拍，也都是對贏球充滿渴望的人，所以才能一直走到現在，「聯盟中有很多球員一直換隊，但其實並不能保證下一站一定會成功或適合，因為贏得比賽才是最重要的。我們建立贏球的文化，讓所有人都能參與其中，這也是最有趣的部分」。

塞爾蒂克隊闖進總冠軍賽，泰托姆獲得東區冠軍賽MVP。（路透）
塞爾蒂克隊闖進總冠軍賽，泰托姆獲得東區冠軍賽MVP。（路透）
柯瑞季後賽勝率超高。（美聯社）
柯瑞季後賽勝率超高。（美聯社）

柯瑞 季後賽 總冠軍賽

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