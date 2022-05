NBA／總冠軍賽6‧2開打 勇士、綠衫軍58年後再對決

塞爾蒂克歷經搶七大戰後驚險擊敗熱火,自2009-10年賽季後再度回總冠軍賽 舞台,將和先前勝出的勇士 決一死戰。由於勇士例行賽戰績優於塞爾蒂克,因此將掌握主場優勢。

對雙方來說,這也是1964年之後再度於總冠軍賽對決,當時綠衫軍在羅素(Bill Russell)和哈維契克(John Havlicek)的帶領下,以團隊堅強戰力5戰擊敗張伯倫(Wilt Chamberlain)領軍的舊金山勇士。

而在更之前的費城勇士時期,曾三度在季後賽對上塞爾蒂克,三次交手均落敗。也就是說,勇士歷史上面對綠衫軍還沒有贏過一次系列賽,四次對戰下,塞爾蒂克握有16勝7敗的絕對優勢。

G1:6月2日,21:00,勇士主場

G2:6月5日,20:00,勇士主場

G3:6月8日,21:00,塞爾蒂克主場

G4:6月10日,21:00,塞爾蒂克主場

G5:6月13日,21:00,勇士主場(如有需要)

G6:6月16日,21:00,塞爾蒂克主場(如有需要)

G7:6月19日,20:00,勇士主場(如有需要)

Mark your calendars, the 2022 NBA Finals?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NBAFinals presented by @YouTubeTV begin Thursday, June 2nd at 9pm/et! pic.twitter.com/7LdHGzPhkg