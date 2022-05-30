NBA／總冠軍賽6‧2開打 勇士、綠衫軍58年後再對決

勇士與塞爾蒂克將繼1964年之後再度於總冠軍賽對決。（歐新社）

塞爾蒂克歷經搶七大戰後驚險擊敗熱火，自2009-10年賽季後再度回總冠軍賽 舞台，將和先前勝出的勇士 決一死戰。由於勇士例行賽戰績優於塞爾蒂克，因此將掌握主場優勢。

對雙方來說，這也是1964年之後再度於總冠軍賽對決，當時綠衫軍在羅素（Bill Russell）和哈維契克（John Havlicek）的帶領下，以團隊堅強戰力5戰擊敗張伯倫（Wilt Chamberlain）領軍的舊金山勇士。

而在更之前的費城勇士時期，曾三度在季後賽對上塞爾蒂克，三次交手均落敗。也就是說，勇士歷史上面對綠衫軍還沒有贏過一次系列賽，四次對戰下，塞爾蒂克握有16勝7敗的絕對優勢。

總冠軍賽賽程如下：

G1：6月2日，21:00，勇士主場

G2：6月5日，20:00，勇士主場

G3：6月8日，21:00，塞爾蒂克主場

G4：6月10日，21:00，塞爾蒂克主場

G5：6月13日，21:00，勇士主場（如有需要）

G6：6月16日，21:00，塞爾蒂克主場（如有需要）

G7：6月19日，20:00，勇士主場（如有需要）