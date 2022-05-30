我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企業助員工抗通膨怪獸 紛祭加油津貼、午餐券等新福利

重返辦公室的上班族 遭遇頭疼問題

NBA／總冠軍賽6‧2開打 勇士、綠衫軍58年後再對決

記者蔡佳霖／綜合報導
勇士與塞爾蒂克將繼1964年之後再度於總冠軍賽對決。（歐新社）
勇士與塞爾蒂克將繼1964年之後再度於總冠軍賽對決。（歐新社）

塞爾蒂克歷經搶七大戰後驚險擊敗熱火，自2009-10年賽季後再度回總冠軍賽舞台，將和先前勝出的勇士決一死戰。由於勇士例行賽戰績優於塞爾蒂克，因此將掌握主場優勢。

對雙方來說，這也是1964年之後再度於總冠軍賽對決，當時綠衫軍在羅素（Bill Russell）和哈維契克（John Havlicek）的帶領下，以團隊堅強戰力5戰擊敗張伯倫（Wilt Chamberlain）領軍的舊金山勇士。

而在更之前的費城勇士時期，曾三度在季後賽對上塞爾蒂克，三次交手均落敗。也就是說，勇士歷史上面對綠衫軍還沒有贏過一次系列賽，四次對戰下，塞爾蒂克握有16勝7敗的絕對優勢。

總冠軍賽賽程如下：

G1：6月2日，21:00，勇士主場

G2：6月5日，20:00，勇士主場

G3：6月8日，21:00，塞爾蒂克主場

G4：6月10日，21:00，塞爾蒂克主場

G5：6月13日，21:00，勇士主場（如有需要）

G6：6月16日，21:00，塞爾蒂克主場（如有需要）

G7：6月19日，20:00，勇士主場（如有需要）

勇士 總冠軍賽 NBA

上一則

NBA／拒跟「組巨頭」潮流 獨行俠：要找適合唐西奇的人

下一則

1張圖／綠衫軍奪NBA東冠 總冠軍賽對決勇士

延伸閱讀

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽
NBA／季後賽史上勝率前3球員都在勇士 小裴頓可望回歸

NBA／季後賽史上勝率前3球員都在勇士 小裴頓可望回歸
NBA／格林預測要與綠衫軍爭冠 熱火G6贏球後不忘回應

NBA／格林預測要與綠衫軍爭冠 熱火G6贏球後不忘回應
NBA／巴特勒勇破隊史殊死戰紀錄 前3苦主統統是綠衫軍

NBA／巴特勒勇破隊史殊死戰紀錄 前3苦主統統是綠衫軍

熱門新聞

塞爾蒂克拿下東區冠軍，繼2010年後重返總冠軍賽。美聯社

1張圖／綠衫軍奪NBA東冠 總冠軍賽對決勇士

2022-05-30 08:50
湯普森全場25投12中並轟進8記三分球，獨拿32分，率勇士擊敗獨行俠重返總冠軍賽。路透

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

2022-05-26 23:28
塞爾蒂克擋下巴特勒（中）飆分，最終以4分驚險勝出。 美聯社

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

2022-05-30 02:31
德州槍擊案令勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在賽前記者會上感到無比悲痛，甚至憤怒捶桌。(美聯社)

NBA／哀痛德州槍擊事件 勇士柯爾怒搥桌：真的受夠了

2022-05-25 06:53
柯瑞20日的比賽中投進三分球後，在對手獨行俠球員面前比出睡覺手勢。（Getty Images）

NBA／慶祝動作誇張卻不惹人厭 教頭稱柯瑞謙虛受認可

2022-05-24 08:38
台灣自由潛水好手黃明峻（左）日前前往宏都拉斯參賽時國籍遭更改，多次與主辦單位溝通後成功以台灣身分出賽，並拿下無蹼恆重下潛項目亞軍。（圖取自黃明峻臉書facebook.com）

賽前被改國籍 2潛水好手堅持以「台灣」參賽 眾人喝采

2022-05-26 15:59

超人氣

更多 >
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了
王心凌照片流出 罕吐真心話：小沮喪

王心凌照片流出 罕吐真心話：小沮喪