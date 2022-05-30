NBA／柯爾：柯瑞不要求抱團 勇士仍重返決賽

柯瑞是勇士隊的靈魂人物。（Getty Images）

勇士 歷經過去2個賽季的重整，終於在本季重返西區冠軍榮耀，「The Athletic」報導，教頭柯爾（Steve Kerr）認為勇士這回能打出漂亮成績，不得不誇讚球隊靈魂人物柯瑞 （Stephen Curry）穩定成熟的領導，並表示柯瑞從不會「出怪聲」，要求「抱團」、干涉球隊陣容等。

自2014-15年賽季起，勇士至今8年來6度闖進總冠軍戰，前2季雖然連季後賽 都進不了，但柯瑞並不會向管理階層「點菜」。柯爾提到，很多球星會要求球團砸大錢補強，他們會說：「我們必須用這些年輕的資產來換取即戰力，我們需要明星球員。」

柯爾接著說：「不過我們球隊的路線是培養這些年輕球員，這樣我們才能有光明的未來。很少有人會像柯瑞一樣說，『好吧，我會接受，讓我們去繼續工作吧』。」柯爾表示，柯瑞的成熟領導讓自己和球團高層都輕鬆不少。對此柯瑞說，他非常信任總管邁爾斯（Bob Myers）：「我也對我們的目標充滿信心，一點也不恐慌。很顯然地，我們過去贏得了幾座冠軍，這是有幫助的，這給了我們許多耐心。」

此外，時隔2年重返NBA最高競技殿堂，勇士旋風再起不但拉抬聯盟收視，這隻金雞母季後賽期間主場門票收入更是驚人，「The Athletic」資深灣區體育記者川上提姆（Tim Kawakami）就透露這印鈔機般賺錢能力。

川上提姆報導指出，勇士3輪季後賽下來，各打了3場主場比賽，前2輪每場比賽票房收入達700萬美元，西區冠軍賽對獨行俠則是每場1000萬美元。而總冠軍賽估計主場每場門票收入為1500萬美元，就算橫掃只打2場，光今年季後賽累計主場門票收入就是突破1億美元大關的驚人數字。值得一提的是，這也是勇士搬遷到舊金山大通中心的首個季後賽。