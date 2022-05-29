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NBA／季後賽史上勝率前3球員都在勇士 小裴頓可望回歸

聯合新聞網／綜合報導
勇士三名主力格林、湯普森、柯瑞。（歐新社）
勇士三名主力格林、湯普森、柯瑞。（歐新社）

勇士日前以4：1淘汰獨行俠，暌違三年再度奪下西區冠軍。球隊核心成員「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和防守悍將格林（Draymond Green）的季後賽勝率約在70%左右，在NBA歷史上排名前三高。

據統計，在NBA至少打過100場季後賽的球員中，勇士隊「超級三核」正是聯盟史上季後賽勝率最高的3位球員，格林和湯普森都是98勝41敗，勝率70.5%，柯瑞則是89勝39敗，勝率69.5%。

不包含本季，勇士在過去8年內5度闖進總冠軍賽，其中3次成功封王，而且自2013年起，他們至今26輪季後賽中贏得22個系列賽，柯瑞、湯普森和格林3人就攜手囊括了21次，在過去30年所有「3人組」中排名第二，僅次於馬刺「GDP」連線的27個，本週稱霸西區後，也超越了湖人隊歐尼爾（Shaquille O'Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）和費雪（Derek Fisher）的20個。

勇士的好消息除了超級三核在季後賽的超高勝率外，東區冠軍戰熱火與塞爾蒂克鏖戰至G7，對於年齡稍長的勇士而言，提前晉級可以逸待勞，獲得充分的休息時間。而上個系列賽對灰熊受傷的小裴頓（Gary Payton II）也傳來好消息，The Athletic指出，小裴頓手肘傷勢的復原情況良好，最快總冠軍戰G1就可重返賽場。

勇士 季後賽 柯瑞

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