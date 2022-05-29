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NBA／搶七殊死戰 泰托姆信心十足

體育新聞組／綜合報導
泰托姆（左）對殊死戰有信心。（Getty Images）
泰托姆（左）對殊死戰有信心。（Getty Images）

擋不住豪取47分的巴特勒（Jimmy Butler），塞爾蒂克在自家主場關門失敗，到熱火拖入東冠搶7大戰，不過無論是教頭尤多卡（Ime Udoka）與球星泰托姆（Jayson Tatum）都表達對殊死戰的信心。

尤多卡指出：「我們殊死戰打贏公鹿晉級，而且我們這系列也在邁阿密2度取勝，這都是正面因素。我知道我們可以到他們主場拿下勝利，但我們得把握機會，這場比賽上攻守兩端出現太多粗心錯誤，接下來作客可不能發生。」

泰托姆也表示：「假如說1到10分的話，我會說我的信心是滿分10分。我的意思是，不該比這還少，對吧？你們知道，到時候會是最後一戰，這是我們打球所追求的，我對自己跟球隊的信心都是10分裡頭的滿分。」

此外，勇士淘汰獨行俠搶先晉級總冠軍賽，格林（Draymond Green）受訪也被歐尼爾（Shaquille O'Neal）問到，預測自己屆時對手會是誰，他先是猶豫一下之後才回答塞爾蒂克，這番話當然也被熱火球員拿來做文章。

熱火精神領袖老將海斯倫（Udonis Haslem）賽後，就特別跑到轉播單位處說：「告訴格林說，我們謝謝他。」而塔克（PJ Tucker）也附和這樣說法。

在接受「ESPN」節目「世界體育中心」主持人范佩爾特（Scott Van Pelt）專訪最後，塔克也不忘透過鏡頭告訴觀眾：「告訴格林，我們謝謝你。」

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