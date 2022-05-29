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NBA／巴特勒帶傷飆47分 熱火拚到搶七

體育新聞組／綜合報導
巴特勒攻下47分，擊垮塞爾蒂克。（路透）
巴特勒攻下47分，擊垮塞爾蒂克。（路透）

在過去三場比賽受到膝傷困擾合計僅拿下27分的情況下，熱火隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）27日在球隊命懸一線的情況下挺身而出，攻下個人季後賽生涯新高的47分，其中包括比賽最後2分鐘完成高難度三分打與翻身跳投，幫隊以111：103擊敗塞爾蒂克隊，雙方將回到邁阿密進行搶七大戰。

塞爾蒂克前一場搶下聽牌優勢後，傷兵累累的熱火一度被看衰將遭到淘汰，不過熱火球員擺脫低潮，不僅巴特勒豪取47分，在隊史季後賽僅次於詹姆斯的49分，過去兩戰合計只拿下3分的羅瑞（Kyle Lowry）也投進4記三分球，攻下18分外帶10助攻。

對於帶著膝傷打出紀錄之夜，巴特勒也透露賽前前熱火球星韋德（Dwyane Wade）的來電激勵了他，「他告訴我可以做得到，即使膝蓋受傷了，但沒人在乎，他希望我繼續上場打造屬於自己的傳奇，這對我意義重大，謝謝韋德。」

而熱火防守悍將塔克（PJ Tucker）也表示，賽前就向巴特勒喊話希望他能拿下50分，巴特勒也點頭回應，「他當時一句話也沒說，只是點點頭，那時候我就知道，他準備上工了。」

至於塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）雖然合力攻下50分，但兩人在第四節都僅有1次出手紀錄，成為塞爾蒂克追分無力的一大關鍵。

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