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NBA／湖人新總教練出爐 詹姆士率先發推表忠

中央社／洛杉磯27日綜合外電
詹姆斯。（路透）
詹姆斯。（路透）

多家媒體今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人已聘請上季總冠軍密爾瓦基公鹿的助理教練漢姆（Darvin Ham）擔任總教練；球星詹姆斯（LeBron James）在人令正式公布前發推文，熱烈歡迎新教頭。

詹姆斯在推特上寫道：「超爆興奮！恭喜並歡迎漢姆教頭！」

美國體育頻道ESPN報導湖人已聘請漢姆，體育網站「運動員」（The Athletic）提到雙方簽了4年合約；這將是漢姆NBA生涯首度執掌兵符。

湖人在本季戰績33勝49敗名列西區第11、無緣季後賽後，球團上個月開除總教練佛蓋爾（Frank Vogel）。

佛蓋爾執掌湖人兵符3個球季，戰績127勝98敗。

佛蓋爾2020年率領湖人拿下隊史第17冠，湖人隔年挑戰衛冕，卻在季後賽首輪出局。本季陣中雖然擁有詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）3巨頭，但因受傷，3人合體時間不多。

48歲的漢姆2004年曾以底特律活塞前鋒之姿隨隊拿下總冠軍。

至於執教生涯，他在2011至2013年擔任湖人助理教練，之後在亞特蘭大老鷹待了5季，也是擔任助理教練；2018年隨著總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）加入公鹿，幫助公鹿在去年奪下總冠軍。

湖人 季後賽 NBA

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