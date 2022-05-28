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NBA／自責打得爛透了 唐西奇：向勇士看齊成為冠軍隊

體育新聞組／綜合報導
唐西奇自責打得爛透了，表示會學習成為勇士。（Getty Images）
唐西奇自責打得爛透了，表示會學習成為勇士。（Getty Images）

第5戰上半場僅得6分的唐西奇（Luka Doncic），下半場找回感覺力砍22分，一度幫助獨行俠從落後25分一路追到個位數差距，但面對勇士深厚團隊戰力，獨行俠最終也只能提前投降。

儘管無緣將戰線延長，但對於季前沒有被太多人看好的獨行俠來說，能夠扳倒聯盟龍頭太陽一路闖進西區冠軍賽，這賽季已經收穫滿滿。而年僅23歲的唐西奇更是顯現光明的未來。

在西區冠軍賽的5場比賽中，唐西奇平均攻下32分9.2籃板6助攻1.6抄截，整個季後賽，唐西奇出賽15場，繳出平均31.7分9.8籃板6.4助攻1.8抄截的全能數據，連續3年季後賽至少平均30分5籃板5助攻，過去歷史也僅有喬丹（Michael Jordan，連5季）能做到。

此外，唐西奇也是貝瑞（Rick Barry）之後在單一季後賽至少出賽15分繳出場均30分以上表現的第2年輕球員。

儘管少年出英雄，但在勇士的防守策略下，唐西奇同樣暴露一些想挑戰更高層級比賽的弱點，這也將是他未來精進自己的最好催化劑。

「我不喜歡輸球，尤其是像這樣的輸球方式。我打得真的爛透了。」唐西奇自責地說。同時他也表示：「我們會學習如何成為像勇士這樣的球隊。」

而談到獨行俠本季的表現。「我真的為這支球隊感到驕傲。我想我們在這個賽季已經邁出了一大步。」唐西奇說。對於休賽季的計畫，唐西奇則說：「我可能會花一星期時間先遠離一下籃球，之後再回到它的身邊。」

TNT球評球星巴克利（Charles Barkley）之前曾表示看好獨行俠晉級，賽後他在直播現場被勇士球迷丟水瓶、衣服攻擊，巴克利也不甘示弱，作勢拿起桌上的水杯想往球迷方向倒。

名人堂球星巴克利從西區冠軍賽一開始就力挺獨行俠，認為獨行俠是最佳球隊，還曾經穿獨行俠球衣講評、騎馬到直播會場等方式表達支持。舞外，他還不斷「唱衰」勇士、狠酸勇士球迷，發表「他們的球迷令人討厭，我想看這些人陷入痛苦之中。」等言論，讓勇士球迷十分憤怒。

名人堂球星巴克利之前曾表示看好獨行俠晉級，賽後他在直播現場被勇士球迷丟水瓶、衣服...
名人堂球星巴克利之前曾表示看好獨行俠晉級，賽後他在直播現場被勇士球迷丟水瓶、衣服攻擊。（視頻截圖）

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