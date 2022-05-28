NBA／湯普森G5打出個人最佳 柯瑞獲西冠MVP新獎項

湯普森攻下32分，打出了系列賽最好的個人表現。（Getty Images）

過去兩年歷經傷病低潮，甚至無法正常跑動和跳躍，勇士 隊球星湯普森（Klay Thompson）在西區冠軍賽第五戰，打出了系列賽最好的個人表現，全場投進8顆三分球、進帳32分，幫助勇士以120：110淘汰獨行俠，睽違兩年再度進軍總冠軍賽 。

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獨行俠前一場扳回一城，勇士26日回到主場展現多點開花的攻勢，不僅湯普森火力全開，勇士先發五虎加上替補的波爾（Jordan Poole）得分都來到雙位數，柯瑞 （Stephen Curry）與格林（Draymond Green）合計送出18次助攻，維金斯（Andrew Wiggins）與魯尼（Kevon Looney）則有得分、籃板雙十演出，靠著團隊發揮一路壓著獨行俠打，成聯盟史上第4支在8年內6度打進冠軍賽的球隊，前支達成已是喬丹（Michael Jordan）時期的公牛。

勇士主控柯瑞憑藉系列賽的優異表現，拿下今年首度頒發、以魔術強森（Magic Johnson）為名的西區冠軍賽MVP獎座。談到接下來的總冠軍賽，他說：「我們狀況仍處在高檔，我不想要思考得太遠，只希望先在總冠軍賽完成工作，我們的油箱裡還有很多油。」

對於過去兩年遭遇嚴重傷病的湯普森來說，勇士奪下西區冠軍對他更是意義非凡，「我夢想著這一天，感謝我的身體還能夠再次動起來，光想到那些不能跳躍、跑步的日子，就知道我們現在所做的事情是多麽幸運。」