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NBA／獨行俠無緣總冠軍賽 基德：上了寶貴一課

記者劉肇育／綜合報導
獨行俠總教練基德擁抱勇士柯瑞。（美聯社）
獨行俠總教練基德擁抱勇士柯瑞。（美聯社）

獨行俠今天在西區冠軍賽第5戰以10分差距不敵勇士後，無緣晉級總冠軍賽，不過陣中以唐西奇（Luka Doncic）為首的年輕陣容表現搶眼，也讓獨行俠的未來發展備受期待，總教練基德（Jason Kidd）就直言，無緣總冠軍賽不代表球隊有一個糟糕的球季，只是在錯誤的時間點打出一場糟糕的比賽。

在過去10個賽季不是無緣季後賽就是在季後賽首輪止步後，獨行俠今年總算在唐西奇領軍下更進一步，繼2011年的奪冠賽季後賽再度挺進分區冠軍賽，也是隊史第五度打進到分區冠軍賽。

儘管在輸球後確定無緣爭冠，但獨行俠總教練基德直言，唐西奇與其他球員已經在今年季後賽上了一課，「我們都知道今天不是唐西奇最好的表現，但這對他和其他人來說都是寶貴的一課。這不代表著我們有一個糟糕的球季，我們只是在錯誤的時間點打出了一場糟糕的比賽。」

基德直言，球隊陣容雖然年輕但卻渴望勝利，已經算是打好了一支球隊的基礎，「我認為我們現在可以開始好好建構了，這支球隊年輕、想贏，大家都想要團結贏下比賽。」

獨行俠下賽季幾乎主力陣容都還有合約在身，僅有今年季後賽表現搶眼的布朗森（Jalen Brunson）約滿，在今天賽後他也直言很開心能夠跟這些隊友一起打球，之後才會思考未來的動向，「關於這支球隊最好的一點，就是我們都不關心也不關注其他人怎麼說我們，我們每天都不斷在進步。」

而今年季中才加盟的丁威迪（Spencer Dinwiddie）也認為球隊有良好的化學效應，「這支球隊讓我想到了2017-18賽季的籃網，休賽季期間我們將會進行很大的提升。」

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