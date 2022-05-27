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NBA／字母哥不得閒 將為希臘出征歐錦賽

體育新聞組／綜合報導
安戴托昆波有望在今年代表希臘出征9月進行的歐錦賽。（美聯社）
安戴托昆波有望在今年代表希臘出征9月進行的歐錦賽。（美聯社）

據Eurohoops報導，希臘男籃國家隊總管齊西斯（Nikos Zisis）透露，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）有望在今年代表國家出征9月進行的歐錦賽。

齊西斯表示安戴托昆波正處於休息狀態，但即便歷經漫長賽季，仍不會影響其代表希臘打歐錦賽的可能性。「我們會等他休息好了以後，再跟他安排一次會面。」 齊西斯說。

原本去年要登場的歐錦賽，因疫情關係延遲到2022年9月1日才舉行，希臘被分在C組，對手分別是義大利、克羅埃西亞、英國、愛沙尼亞、烏克蘭，小組賽前4名將進入16強淘汰賽。安戴托昆波先前曾在2019年代表希臘打籃球世界盃，但預賽就遭淘汰。

在沒有米道頓（Khris Middleton）的情況下，安戴托昆波雖然奮力出擊還是無緣協助公鹿完成衛冕大業。儘管如此，安戴托昆波在個人表現上依舊亮眼，在年度MVP票選獲得第3名，年度最佳防守球員票選獲第6名，同時進入年度最佳第一隊和年度防守第一隊。

值得一提的是，安戴托昆波已經連續4年全票進入年度最佳第一隊，成為聯盟近50年來首位達此成就的球員。

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