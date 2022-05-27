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NBA／熱火第3節手感急凍 塞爾蒂克聽牌

體育新聞組／綜合報導
布朗（左）在客場上演個人秀，幫助塞爾蒂克隊擊敗熱火搶下關鍵勝利。（Getty Images）
布朗（左）在客場上演個人秀，幫助塞爾蒂克隊擊敗熱火搶下關鍵勝利。（Getty Images）

儘管上半場打完還以5分落後熱火隊，讓客場出賽的塞爾蒂克隊備感壓力，不過下半場布朗（Jaylen Brown）、泰托姆（Jayson Tatum）聯手拿下37分，助塞爾蒂克以93：80擊敗熱火，離總冠軍賽僅差一勝，熱火創下今年季後賽主場球隊得分新低。

前一場大勝20分扳平戰局，塞爾蒂克作客邁阿密，上半場卻打得荒腔走板，共發生10次失誤，還被熱火抓了9個進攻籃板，合計僅拿下37分；不過熱火狀況持續低迷，第3節僅攻下16分，讓塞爾蒂克有了可趁之機，在布朗、泰托姆領軍下反超比數，最終以13分差距吞敗。

布朗攻下25分表現最佳，下半場就拿下19分且0失誤，泰托姆22分、12籃板、9助攻準大三元，本場比賽也跨過季後賽生涯1500分門檻，成為第2年輕達到里程碑的球員，僅次於已逝球星布萊恩。

泰托姆強調這場比賽靠團隊贏球，每個人都做出貢獻，布朗有一些關鍵投籃，懷特（Derrick White）和史馬特（Marcus Smart）光是能在場上，就可幫助球隊。

熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）認為，不覺得球隊打得很差，只是無法把握住一些能投進的機會，「球員都對自己表現感到生氣，但我們還沒有被淘汰、還有機會，這就是全隊共識。」

熱火第三節命中率僅有16.7%，整個下半場也只有26.1%，被塞爾蒂克不斷猛攻一度輸到23分之多，最後在氣力放盡情況下，以13分之差落敗。熱火整場三分球45投7中，命中率15.6%寫下史上第2低紀錄（至少出手40次），單場80分也是今年季後賽所有主場球隊的最低得分表現。

這是塞爾蒂克系列賽第2次在邁阿密奪勝，事實上從首輪至今，他們每一輪都在客場拿到2勝，成為史上第4支在每個系列賽多次贏得客場勝利的球隊，前面3隊分別是1981年的火箭、1995年的火箭、1999年的尼克。

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