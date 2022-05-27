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NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

NBA／湯普森8記三分彈擒獨行俠 勇士重返總冠軍賽

體育新聞組／綜合報導
湯普森在主場第5戰火力大爆發，上半場就攻下19分，全場25投12中並轟進8記三分球，獨拿32分。(路透)
湯普森在主場第5戰火力大爆發，上半場就攻下19分，全場25投12中並轟進8記三分球，獨拿32分。(路透)

西區冠軍賽前4戰場均15.3分、累積命中7顆三分球的湯普森（Klay Thompson），在主場第5戰火力大爆發，上半場就攻下19分，全場25投12中並轟進8記三分球，獨拿32分，搭配團隊6人得分雙位數和傳出36次助攻，勇士大半比賽掌控局面，一度領先達25分，最終以120比110擊敗獨行俠，4勝1敗終結系列賽，率先挺進總冠軍賽

這是勇士繼2019年之後再度回到總冠軍賽，也是柯爾（Steve Kerr）和三劍客攜手在近8個賽季第6次打進總冠軍賽。

維金斯（Andrew Wiggins）雖然三分球6投0中，仍拿下18分10籃板，魯尼（Jordan Poole）10分18籃板4助攻，格林（Draymond Green）17分9助攻6籃板，波爾（Jordan Poole）則有16分6籃板6助攻2抄截。一直擔任組織傳導角色的柯瑞（Stephen Curry），這場比賽17投僅5中，得到15分9助攻3籃板2抄截。

無緣在達拉斯橫掃晉級的勇士，回到主場後充分展現流暢傳導和防守壓制力，上半場在湯普森的外線發揮下，加上防守端完全限制唐西奇（Luka Doncic）發揮，半場領先17分之多。

勇士第三節火力依舊兇猛，取得本場比賽最多25分領先；眼看比賽就要一波流帶走，獨行俠卻在唐西奇帶領下，3分多鐘內轟出15比0攻勢，三節結束將差距縮小到10分差。

第四節獨行俠仍試圖追趕，但勇士攻守總能有效化解，搭配魯尼的籃板保護，勇士維持兩位數領先優勢。終場前兩分鐘左右，雙方陸續將主力球員換下場，系列賽正式關門。

唐西奇拿下28分9籃板6助攻，丁威迪（Spencer Dinwiddie）26分4助攻2阻攻，布朗森（Jalen Brunson）10分4助攻，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）13分。

湯普森(持球者)在主場第5戰火力大爆發，上半場就攻下19分，全場25投12中並轟...
湯普森(持球者)在主場第5戰火力大爆發，上半場就攻下19分，全場25投12中並轟進8記三分球，獨拿32分。(Getty Images)

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