NBA／詹姆斯僅獲年度第3隊 巴克利：該跟杜蘭特對調

球評巴克利認為詹姆斯(圖)應該取代進入第二隊的杜蘭特。（路透）

詹姆斯（LeBron James）頂著37歲的年齡在今年賽季依舊繳出平均30.3分8.2籃板6.2助攻1.3抄截1.1阻攻的驚人成績，場均三分球命中數更創生涯新高，最終他獲選進入年度最佳第三隊，達成連續18年進入年度陣容的空前成就。

《洛杉磯 時報》記者透納（Brad Turner）和沃克（Dan Woike）也在節目中談到，若以數據表現，詹姆斯為何沒有進入年度第二隊，而僅有第三隊。其中最主要原因在於他的缺賽場數過多，加上湖人 戰績慘澹，連附加賽都沒有打進。

透納表示：「他缺席了26場比賽，這可能是他無緣第二隊的重要原因。他打出絕佳表現，超乎年齡般的演出。當然戰績也是其中因素，湖人沒有打進附加賽。」

沃克則認為：「湖人這季沒有贏球，就此來說是一個失敗賽季。詹姆斯確實也打出數據非常突出的賽季，得分無可挑剔，這值得獲得表揚。不過詹姆斯所經歷的這個賽季，我認為不會是他想拿出來講的一個賽季，這獎杯只會被他放在一個後面的角落。」

至於球評巴克利（Charles Barkley）則認為詹姆斯應該取代進入第二隊的杜蘭特（Kevin Durant）。「杜蘭特只打了55場比賽，跟詹姆斯差不多。我認為詹姆斯顯然打出更高水準的比賽，他們兩人排名順序應該對調一下。」

根據統計，詹姆斯是聯盟史上首位在3支不同球隊至少都4次進入年度最佳陣容的球員。