我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10小時內攻擊3女性 舊金山掐脖男落網

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

NBA／熱火單場80分刷主場新低 羅瑞：我的表現是災難

記者劉肇育／綜合報導
巴特勒、羅瑞。（美聯社）
巴特勒、羅瑞。（美聯社）

熱火在26日與塞爾蒂克的系列賽第5戰，在團隊攻勢連兩場熄火的情況下，單場僅進帳80分，刷新今年季後賽主場球隊得分新低紀錄，儘管球隊的傷兵問題是一大隱憂，但熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）強調，傷病不會是他們輸球的藉口，本場比賽塞爾蒂克的表現確實比他們還要更好。

熱火與塞爾蒂克26日上半場打了一場低分戰，熱火僅拿下42分，塞爾蒂克更僅有37分，不過下半場綠衫軍手感加溫，在第三節猛轟32分，反觀熱火單節得分更下探到16分，最終也以80：93輸球，今年季後賽已經包辦了單場得分第二、三低的紀錄，其中80分更是主場球隊新低。

熱火主帥史波史特拉就表示，儘管他不認為球隊26日表現很差，但確實錯過了很多的進攻機會，「我們有很多很舒適的出手機會，但就算我們無法把球投進，你也不能感到緊張，我知道我的球員們現在都有多麽對自己感到生氣。」

熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）26日手感持續低迷，18次出手命中4球拿下13分，他賽後強調膝傷並無大礙，也不打算為此找藉口，「我們下半場在防守端的心態有很大的鬆懈，這才是輸球的主因。26日上半場我們打得不錯，但你必須整場比賽都打得好，才有機會贏球。」

而主控羅瑞（Kyle Lowry）26日更是6投0中一分未得，他說：「我必須要打得更好才行，我26日的表現是災難級別的，我們還有機會，必須繼續保持競爭心。」

季後賽 手機

上一則

法網／紅土12連勝挺進第三輪 小蠻牛：一度以為我會輸

下一則

場邊人語／惜敗客場 勇士轉仗

延伸閱讀

NBA／東區冠軍賽 綠衫軍下半場擊潰熱火 搶先聽牌

NBA／東區冠軍賽 綠衫軍下半場擊潰熱火 搶先聽牌
NBA／泰托姆回神+禁區雙塔 綠衫軍扳平東冠戰局

NBA／泰托姆回神+禁區雙塔 綠衫軍扳平東冠戰局
NBA／巴特勒傷退 阿德巴約31分10籃板「救火」

NBA／巴特勒傷退 阿德巴約31分10籃板「救火」
NBA／飆31分全能數據掃陰霾 阿德巴約率熱火領先綠衫軍

NBA／飆31分全能數據掃陰霾 阿德巴約率熱火領先綠衫軍

熱門新聞

西區冠軍系列賽獨行俠24日背水一戰，主場擊敗勇士奪回一勝。（路透）

1張圖／NBA西冠 獨行俠背水一戰 三分雨射垮勇士

2022-05-25 08:50
奧運游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）談退休後日子。(路透)

從水中游回陸地 「飛魚」菲爾普斯退休生活忙什麼

2022-05-20 03:13
勇士多點開花，柯瑞攻下全隊最高32分，率隊打出精彩逆轉勝。美聯社

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

2022-05-20 23:55
柯瑞20日的比賽中投進三分球後，在對手獨行俠球員面前比出睡覺手勢。（Getty Images）

NBA／慶祝動作誇張卻不惹人厭 教頭稱柯瑞謙虛受認可

2022-05-24 08:38
德州槍擊案令勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在賽前記者會上感到無比悲痛，甚至憤怒捶桌。(美聯社)

NBA／哀痛德州槍擊事件 勇士柯爾怒搥桌：真的受夠了

2022-05-25 06:53
唐西奇生涯第5度在季後賽豪取40分以上，但球隊卻是以輸球收場。（路透）

NBA／季後賽5度飆40分卻輸球 唐西奇難逃悲情英雄命

2022-05-21 07:43

超人氣

更多 >
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕

上海豪宅首曝內裝 李立群自揭財務近況：一點不稀罕