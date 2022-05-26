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NBA年度第1隊 字母哥滿分入選…年齡全27歲以下 世代交替

體育新聞組／綜合報導
年度第一隊陣容。（取材自推特）
年度第一隊陣容。（取材自推特）

NBA官方公布年度最佳陣容，其中「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獲得全部第1名的選票，以滿分之姿連續4年入選年度最佳第一隊。

值得一提的是，年度第一隊的成員年齡都在27歲或27歲以下，是1954-55年以來首度出現這種情況，也可嗅出聯盟的球星世代交替趨勢。

除了安戴托昆波的領銜外，年度最佳第一隊的成員還包括連霸MVP的約柯奇（Nikola Jokic）、布克（Devin Booker），以及目前還在分區冠軍賽征戰的唐西奇（Luka Doncic）和泰托姆（Jayson Tatum）。

約柯奇是4年內第3度進入第一隊，唐西奇連3年入選第一隊，泰托姆曾在2019-20年進入年度第三隊，這是他首次獲得年度第一隊的肯定，而布克生涯首次進入年度最佳陣容就是第一隊成員。

年度最佳第二隊的前場陣容分別是中鋒安比德（Joel Embiid）、前鋒杜蘭特（Kevin Durant）和前鋒德羅展（DeMar DeRozan）；安比德繼錯失年度MVP後，又和生涯首次年度第一隊的榮耀擦肩而過。

這是杜蘭特等待兩年後重新回到年度最佳陣容，他生涯累積6次年度第一隊和4次年度第二隊；而德羅展則是自2017-18年後再度擠進年度最佳陣容。

年度最佳第二隊的後場分別是柯瑞（Stephen Curry）和莫蘭特（Ja Morant）。這是柯瑞生涯第8次進入年度最佳陣容，莫蘭特則是第1次嚐到這個滋味。

年度最佳第三隊的前場球員則有中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），以及詹姆斯（LeBron James）、席亞康（Pascal Siakam）；後場為老少配的保羅（Chris Paul）和楊恩（Trae Young）。

詹姆斯自2004-05年以來已經連續18個賽季入選年度最佳陣容，其中13次年度第一隊、3次年度第二隊、2次年度第三隊。保羅也是第11次進入年度最佳陣容，其中4次年度第一隊、5次年度第二隊、2次年度第三隊。

唐斯是繼2017-18年後再度進入年度第三隊；席亞康是第2度進入年度陣容，他在2019-20年曾入選年度最佳第二隊。而楊恩則是生涯首度進入年度最佳陣容。

年度第二隊陣容。（取材自推特）
年度第二隊陣容。（取材自推特）

柯瑞 字母

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