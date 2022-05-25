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NBA／東區冠軍賽 綠衫軍下半場擊潰熱火 搶先聽牌

記者蔡佳霖／綜合外電報導
塞爾蒂克以93：比80輕取熱火。（Getty Images）
塞爾蒂克以93：比80輕取熱火。（Getty Images）

東區冠軍賽關鍵天王山之戰，塞爾蒂克擺脫上半場進攻低迷狀態，下半場靠著高效率的團隊攻守表現扭轉戰局從而拉開比分；特別是第三節末到第四節初，塞爾蒂克轟出24：2的超巨大攻勢，一口氣擊潰對手防線，將差距擴大到20分以上。終場，作客的塞爾蒂克以93：比80輕取熱火，系列賽3勝2敗聽牌。

布朗（Jaylen Brown）19投10中包括5記三分球，攻下25分4籃板，其中13分出現在第四節；上半場9投1中僅得4分的泰托姆（Jayson Tatum），在後面兩節重新找回手感，繳出22分12籃板9助攻的準大三元表現。雙槍左右連拳，讓熱火防守陷入難以兼顧的窘境，一再被綠衫軍撕裂。

霍福特（Al Horford）得到16分7籃板5助攻2阻攻，至於迎接兒子出世的懷特（Derrick White）則是8投6中，貢獻14分5助攻2抄截，R.威廉斯（Robert Williams III）6分10籃板3阻攻；史馬特（Marcus Smart）回歸面臨犯規麻煩，得到5分5籃板4助攻。

相較於綠衫軍雙探花的進攻表現，巴特勒（Jimmy Butler）明顯受到傷勢影響，打來節奏全失，18投4中還多次出現籃外空心，只拿到13分6籃板4助攻2抄截。同樣情況出現在羅瑞（Kyle Lowry）身上，整場比賽6投0中，0分1籃板3失誤，在場上近乎隱形。

阿德巴約（Bam Adebayo）雖有18分10籃板的表現，仍徒留杯水車薪；塔克（PJ Tucker）7分11籃板，文森（Gabe Vincent）15分，羅賓森（Duncan Robinson）11分。

威廉

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