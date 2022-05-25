NBA／唐西奇入選年度第一隊 準大三元助獨行俠續命

唐西奇全場攻下30分、14籃板、9助攻。（路透）

獨行俠24日在主場「背水一戰」，在第三節開打前球場發生漏水狀況的情況下，讓一路領先的獨行俠險些被拐氣，所幸唐西奇（Luka Doncic）關鍵時刻挺身而出爆扣止血，又連續助攻給隊友進球，才幫助獨行俠將戰線延長，也讓24日賽前才剛獲知入選年度第一隊的唐西奇直言，這場比賽球隊重新證明自己。

NBA 在24日賽前公布年度隊伍陣容，其中獨行俠一哥唐西奇連續三年入選第一隊，不過在球隊仍背負淘汰壓力的情況下，讓他無法開心慶祝，而24日與勇士 的系列賽第4戰，唐西奇也展現延長戰線的決心，全場攻下30分、14籃板、9助攻的準大三元，並且在比賽最後3分鐘靠著個人得分與助攻幫助球隊進帳最後9分，鎖定比賽勝利。

對於球隊拿下關鍵一勝也是系列賽的首勝，唐西奇說：「我們始終相信自己能贏，也必須能贏，接下來就是一場一場打。24日我們的防守做得很棒，這是我們必須拿出的表現，這場比賽對於球隊來說是個證明，接下來我們又將回到勇士主場，這是一個艱困的挑戰，大家都很清楚這一點，但我們必須團結一致。」

對於自己連續三年入選年度最佳陣容，唐西奇也發表自己獲選感言，「我對此充滿感激，當我還是個孩子的時候，進入NBA是我的夢想，這已經是我第三度獲選最佳陣容，我為此感到開心，我很感謝在這個過程中為我提供幫助的每一個人。」

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）也說：「他入選第一陣容我認為沒人會感到訝異，他一直在展示自己的進步，並且為我們帶來幫助，他是我們的領袖，帶著我們前進，他跟其他四名優秀球員一同入選，這是他的殊榮。」