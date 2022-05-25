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NBA／哀痛德州槍擊事件 勇士柯爾怒搥桌：真的受夠了

記者蔡佳霖／綜合外電報導
德州槍擊案令勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在賽前記者會上感到無比悲痛，甚至憤怒捶桌。(美聯社)
德州槍擊案令勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在賽前記者會上感到無比悲痛，甚至憤怒捶桌。(美聯社)

西區冠軍賽第4戰開打前，位於德州聖安東尼奧附近烏瓦德鎮（Uvalde）的羅布小學，發生不幸的校園槍擊事件，一名18歲槍手造成至少18名學童和3名成人喪命，最後槍手也遭到擊斃，讓槍支管制問題再度成為全美議論焦點。

這起不幸事件也令勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在賽前記者會上感到無比悲痛，甚至憤怒到搥桌砲轟政府相關單位毫無作為，才會讓憾事一再重演。

「現在我不想談什麼籃球，距這400英哩外有多位兒童和大人被槍殺。過去10天，水牛城槍擊黑人、南加州亞裔教會槍擊，如今我們的孩子在學校被槍殺，這樣的事情一再發生。」

強忍淚水的柯爾顫抖著說道，「我們到底什麼時候才能有所作為？我真的厭倦了，我真的很不想只能在這裡對那些受害家庭表達哀痛之意。很抱歉，我不想再這樣默哀下去，真的是夠了！」

「有50個參議員拒絕連署槍枝管制法案《H.R.8號法案》，這個背景調查條例幾年前就在眾議院通過，但是卻在那裡擱置了兩年。這些人只想保住自己的利益，他們不會投票，這真是可悲。我真的受夠了。」

柯爾繼續沉痛地說：「我們今晚還是要上場比賽。我希望在場的每一個人，還有聽到這消息的人們，想想自己的孩子、孫子、父母、兄弟姊妹，如果這件事情發生在你身上，你是什麼心情？我們不能再麻木不仁，袖手旁觀了，任由事情就這樣過去。」

另一方面，向來關注社會議題的詹姆斯（LeBron James）也在推特上沉痛發言：「必須要做出改變。」

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