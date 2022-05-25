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NBA／泰托姆回神+禁區雙塔 綠衫軍扳平東冠戰局

體育新聞組／綜合報導
泰托姆（右）一掃前戰的低迷狀態，攻下31分8籃板5助攻2阻攻。（美聯社）
泰托姆（右）一掃前戰的低迷狀態，攻下31分8籃板5助攻2阻攻。（美聯社）

系列賽第3戰只得10分，塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）23日觸底反彈得31分，搭配霍福特（Alfred Joel Horford）、威廉斯（Robert Williams III）鎮守禁區的優異表現，塞爾蒂克以102：82獲勝，將系列賽再度追平，避免讓熱火隊帶聽牌優勢回主場。

影音來源：YouTube

前一戰因為開賽慢熱導致追分無力的塞爾蒂克，第4戰從開賽後就保持高度專注，首節僅讓熱火攻下11分，上半場就取得超過20分的領先優勢，全場只讓熱火先發球員拿下18分，順利將系列賽追到2：2平手。

綠衫軍「一哥」泰托姆回神拿下全場最高31分，強調雙方回到平手局面後，接下來就像全新3戰2勝制系列賽，「我們都知道這場比賽有多重要，希望接下來全隊拿出必勝心態；現在可以稍微放鬆，這是人之常情，但必須抱持著非贏不可能的心態進入第5戰。」

塞爾蒂克後衛史馬特（Marcus Smart）23日因傷缺陣，不過今年季中才被交易來的「新手爸爸」懷特（Derrick White）適時頂上缺口，進帳13分、8籃板、6助攻，談到與新東家邊打邊磨合，他說：「塞爾蒂克有一套自己的戰術體系，需要花不少時間磨合，只能邊打邊適應，這讓我有點沮喪，不過球隊總是讓我做自己，史馬特和威廉斯都這樣鼓勵我，讓我能夠更快適應。」

熱火不僅輸了比賽，球隊傷兵問題也未緩解，帶著膝傷上陣的巴特勒（Jimmy Butler）僅有6分進帳，近兩戰得分都未達到雙位數，他說：「我不會為打不好找藉口，但不擔心傷勢。我們必須讓比賽打得更加簡單，這樣往往都打得不錯。」

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