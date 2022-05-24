NBA／慶祝動作誇張卻不惹人厭 教頭稱柯瑞謙虛受認可

柯瑞20日的比賽中投進三分球後，在對手獨行俠球員面前比出睡覺手勢。（Getty Images）

柯瑞 （Stephen Curry）今年季後賽 讓安心入睡手勢成為新招牌動作，過去他向來也不吝於大肆慶祝場上進球，像大跳抖肩舞還是飆三分「射後不理」等，而教頭柯爾（Steve Kerr）強調，柯瑞謙虛個性讓這些張狂舉動不至於激怒對手。

“Night night.”🔥



Stephen Curry scores 32 and puts the Mavericks to sleep to give the Warriors a 2-0 series lead! pic.twitter.com/AeUBEwjsrD — Complex Sports (@ComplexSports) May 21, 2022

柯爾指出：「我一點也不介意他的慶祝動作，而且我想值得注意的是，我也不覺得我們遇過任何對手在意這些。我想這與柯瑞為人處事有關，他也知道這就是比賽一部分，球員本來就會互講垃圾話，而且有些戲劇化動作在比賽出現。」

他進一步說：「柯瑞就是很享受比賽的表演成分，同時他謙虛個性也是被聯盟其他球員所認可的，因此我覺得他們都很尊重他，這也是為什麼他這麼做沒人因此被冒犯，而其他人這樣做可能就不是這麼回事。」