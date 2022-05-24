NBA／評湖人帥位理想人選 魔術強森盼是前球員出身

紫金傳奇魔術強森對於球隊選帥過程，日前有最新評論。（Getty Images）

儘管已經卸下湖人 總裁職務多時，但意見仍深受老闆巴斯（Jeanie Buss）重視，紫金傳奇魔術強森（Magic Johnson）對於球隊選帥過程，日前也有了最新評論，而他的觀點似乎也與媒體報導有不謀而合的味道。

The Athletic報導，湖人選帥進入決選階段，三位脫穎而出候選人中，以公鹿助教漢姆（Darvin Ham）留給球隊高層印象最佳，並指出他是前球員出身且相當受敬重是關鍵，魔術強森日前表達自己看法時也點出這點。

「現在情況展現了這點，大概除史波史特拉（Erik Spoelstra）外，東西冠四支球隊中三位教頭都是前球員。我想這很大程度說明他們可以立即贏得敬重，當然我不是說非前球員不可，但你的確要看看當今態勢」，魔術強森說。

他進一步指出：「當然最重要是總教練得要球員當責，讓每個人都承擔起自身責任。這我們在這季做得很不好，大家都覺得是別人的錯還不承認自己錯誤。」漢姆之外進入湖人尋帥決選者還包括史達茲（Terry Stotts）與亞特金森（Kenny Atkinson），兩人雖都有主帥經驗，但皆非前球員。