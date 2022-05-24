NBA／熱火進攻嚴重當機 泰托姆復活助綠衫軍扳平系列賽

前一場在波士頓 取得勝利的熱火，第四戰同場地再戰，沒想到開賽竟長達8分多鐘沒有投進一球，僅靠罰球取得1分，寫下近25年來季後賽 開局最長時間沒有進球的紀錄。進攻端如此嚴重當機，也導致熱火一開始就陷入無盡深淵。

塞爾蒂克自然沒有放過大好機會，首節就取得大比分領先優勢，之後攻守兩端一路壓制對手，領先差距一度超過30分，也讓比賽早早就分出勝負。最終，塞爾蒂克以102：82大勝熱火，將系列賽扳成2比2平手。

泰托姆（Jayson Tatum）一掃前戰的低迷狀態，此役16投8中，且頻頻造成對手犯規，16次站上罰球線命中14球，攻下31分8籃板5助攻2阻攻；懷特（Derrick White）頂替腳踝有傷的史馬特（Marcus Smart）先發，拿下13分8籃板6助攻3抄截，前場轟進40分的布朗（Jaylen Brown）手感欠佳，20投5中，只拿到12分7籃板。

霍福特（Al Horford）在防守端發揮影響力，雖只拿5分，但有13籃板3助攻4阻攻的進帳；R.威廉 斯（Robert Williams III）的回歸也進一步強化球隊禁區防守，他上場19分鐘，拿到12分9籃板2阻攻。

赫洛（Tyler Herro）因傷缺席這場比賽，而巴特勒（Jimmy Butler）雖帶傷上陣，但顯然表現不如預期，14投僅3中得到6分7籃板；上一戰活躍的阿德巴約（Bam Adebayo）也歸於平淡，得到9分6籃板2助攻；熱火全隊以歐拉迪波（Victor Oladipo）的23分6助攻4籃板為最佳。