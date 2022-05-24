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NBA／維金斯驚天灌籃 唐西奇也服氣

體育新聞組／綜合報導
勇士隊維金斯（右）在獨行俠隊唐西奇前強力灌籃，是22日最火熱的畫面。（美聯社）
勇士隊維金斯（右）在獨行俠隊唐西奇前強力灌籃，是22日最火熱的畫面。（美聯社）

勇士隊不只有「浪花三兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和波爾（Jordan Poole）飆分，2014年選秀會的「狀元」維金斯（Andrew Wiggins）在西區決賽也搶鋒頭，22日第3戰他面對獨行俠隊當家球星唐西奇阻擋，直接將球灌進籃框，隔人暴扣成勇士109：100擊敗獨行俠隊的最大亮點之一。

2019年加入勇士的維金斯，西區決賽首戰壓制唐西奇有功，這場比賽再演出驚人暴扣，攻下個人季後賽新高27分的他說：「我只看到籃框。」這記充滿張力的單手灌籃，讓唐西奇成「海報」配角，不過第一時間被裁判吹進攻犯規，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）挑戰後才讓維金斯進帳2分。

維金斯氣力萬鈞的灌籃，就連「苦主」唐西奇（Luka Doncic）都承認印象深刻，他說：「我沒說謊，我重看了影片，感想是，喔，真的很驚人，我希望我也有這樣的彈性。」

此外，柯瑞全場20投10中包括5記三分球，攻下31分11助攻5籃板，幫助勇士順利搶下3連勝。

根據統計，這是柯瑞生涯季後賽第47次至少拿到30分，超越傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki），排名提升到史上第11，下一個目標將是歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的53場。

另一方面，已經34歲的柯瑞在今年季後賽已經7次破30分，歷史上能在這年齡有如此表現的球員，只有喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（LeBron James），兩人該季最後都拿到決賽MVP。

勇士隊維金斯強力灌籃。（Getty Images ）
勇士隊維金斯強力灌籃。（Getty Images ）

勇士 柯瑞 季後賽

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