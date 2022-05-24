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NBA／接湖人兵符？哈沃德沒興趣

體育新聞組／綜合報導
NCAA密西根大學總教練的哈沃德，拒絕擔任湖人主帥。（Getty Images）
NCAA密西根大學總教練的哈沃德，拒絕擔任湖人主帥。（Getty Images）

湖人本季戰績不佳，連附加賽都未闖進就提前出局，季末也迅速解除總教練佛蓋爾（Frank Vogel）職務，目前正積極尋覓下一任主帥人選，根據媒體報導，前「密西根五虎」名將、目前擔任NCAA密西根大學總教練的哈沃德（Juwan Howard），拒絕擔任湖人主帥的機會。

關於湖人下任教練的可能人選，呼聲高的包括爵士主帥史奈德（Quin Snyder）、暴龍總教練諾斯（Nick Nurse），另外還有傳出76人教練瑞佛斯（Doc Rivers）、灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）、拓荒者前主帥史達茲（Terry Stotts）等人，而先前也有消息指出哈沃德是熱門候選人之一，因為曾是詹姆斯（LeBron James）在熱火時期的隊友，兩人對彼此都有一定程度的了解，詹姆斯過去也很信任這名和他兩度攜手奪冠的夥伴。

哈沃德退休後並沒有留在NBA任教，反而是接下母校密西根大學擔任總教練職務，2021-22賽季領軍打出19勝15敗，並打入NCAA錦標賽最後16強。不過據美媒報導，哈沃德目前對於執教NBA球隊沒有太多興趣，仍傾向留在NCAA發展，因此也婉拒了湖人的邀約。

湖人 NCAA NBA

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