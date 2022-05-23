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NBA／巴特勒傷退 阿德巴約31分10籃板「救火」

體育新聞組／綜合報導
熱火隊阿德巴約灌籃氣勢凌人。（Getty Images）
熱火隊阿德巴約灌籃氣勢凌人。（Getty Images）

前一場在主場慘敗，熱火隊21日馬上討回顏面，儘管當家球星巴特勒（Jimmy Butler）上半場就因右膝不適傷退，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）挺身而出，除攻下全隊最高31分還有10籃板、4抄截，率隊以109：103擊敗塞爾蒂克隊，東區決賽取得2：1優勢。

阿德巴約東區決賽前兩戰加總不過拿16分，本場除分數將近兩倍，還傳出6助攻；熱火教頭史波史特拉（Bam Adebayo）讚說，阿德巴約補上巴特勒的空缺，「當巴特勒下半場不在時，是他穩定軍心。」

揮別前一場陰霾，阿德巴約提到，第2戰雖慘輸25分，但也喚醒全隊鬥志，「在主場被這樣擊敗，這說明了一切。」

熱火也迎接主控羅瑞（Kyle Lowry）歸隊，前兩戰都因傷缺席的羅瑞攻下11分、6助攻。

好消息是據「Yahoo Sports」記者海恩斯（Chris Haynes）報導，巴特勒膝傷並不嚴重，很可能無須缺席再來賽事，教頭也證實他不必接受MRI。

史波史特拉（Erik Spoelstra）進一步透露：「巴特勒這場找不到他慣常爆發力，不過這傷勢他過去總是控制得宜，當然未來2天會很重要。半場時候，是隊醫決定不讓他上場，在這情況下，你得保護球員，否則按他們個性行事是不負責任作法。」

此外，熱火關鍵時刻並不見板凳大將赫洛（Tyler Herro）在場上，史波史特拉也證實他有傷在身，不過調度考量也在於歐拉迪波（Victor Oladipo）防守，「他下半場貢獻非常重要，特別是防守對方兩大主將上，進攻端他也承擔巴特勒責任，我要給他最大讚美」。

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