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NBA／柯瑞、維金斯合砍58分 勇士3連勝聽牌

記者蔡佳霖／綜合報導
柯瑞20投10中包括5記三分球，攻下31分11助攻，幫助勇士聽牌。（Getty Images）
柯瑞20投10中包括5記三分球，攻下31分11助攻，幫助勇士聽牌。（Getty Images）

獨行俠第3戰回到主場，不過外線依然不見起色，全場45投僅13中，且團隊命中率也僅有4成。柯瑞（Stephen Curry）此役20投10中包括5記三分球，攻下31分11助攻5籃板，維金斯（Andrew Wiggins）20投11中貢獻27分11籃板3助攻，勇士在下半場完全掌控比賽局面，最終以109比100擊退獨行俠，系列賽3連勝聽牌。

湯普森（Klay Thompson）得到19分7籃板3助攻，不過18僅6中；格林（Draymond Green）10分5籃板5助攻2抄截，波爾（Jordan Poole）受制犯規麻煩，全場只出手2次，得到10分5籃板2抄截。

雙方在上半場的外線手感都面臨熄火狀態，勇士僅19投5中，而獨行俠也只有25投6中，首節落後的獨行俠趁著勇士第二節一開始的進攻停滯，一度取得9分領先；然而勇士突然殺出一波10比0攻勢，半場結束仍握有1分領先。

進入第三節，勇士攻守逐漸加溫，前兩節得到全場最高16分的柯瑞，在這一節又拿下11分，勇士繳出超過5成命中率，並持續壓制對方外線，比分逐步拉開到兩位數差距。

延續到第四節，雖然獨行俠試圖追趕，勇士往往也能還以顏色。維金斯單節獨拿10分，還多次演出精彩灌籃。獨行俠在比賽結束前打出11比2的反擊，將比分縮小到5分差，不過波爾隨即轟進三分球，宣告比賽買單。

獨行俠進攻完全集中在3人身上。唐西奇（Luka Doncic）23投11中包括17罰14中，又飆進40分，外加11籃板3助攻2阻攻；丁威迪（Spencer Dinwiddie）13投7中，得到26分，布朗森（Jalen Brunson）20分5籃板3助攻。

勇士 柯瑞

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