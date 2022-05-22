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「屬於我的時刻總會到來」魯尼 前次拿20分還是大一菜鳥

體育新聞組／綜合報導
勇士隊魯尼（中）強勢演出，助隊取得二連勝。（美聯社）
勇士隊魯尼（中）強勢演出，助隊取得二連勝。（美聯社）

勇士在第二戰對抗獨行俠的比賽中，先發中鋒魯尼（Kevon Looney）力扛禁區攻下生涯新高的21分外帶12籃板，成為勇士逆轉的關鍵因素之一，對於打出加入NBA這7個賽季以來最佳一戰，魯尼賽後也直言，只要持續努力，屬於你的時刻總會到來。

從2015年選秀會以首輪第30順位加入勇士以來，魯尼一直都是勇士陣中不可缺少的綠葉球員，儘管球隊的鎂光燈從來都不在他身上，但在勇士過去幾個載浮載沈的賽季中，他依舊待在勇士的主要輪替陣容，直到本季他更扛下先發重任，在例行賽打滿82場比賽、80場先發上陣，繳出平均6分、7.3籃板的數據。

在與獨行俠的系列賽中，魯尼也連續兩場比賽扮演關鍵角色，繼首戰以百分之百命中率拿下10分、5籃板、4助攻後，第二戰再繳出21分、12籃板，談到魯尼的表現，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）說：「他被所有人嚴重低估了，今年季後賽他打得很棒，他一直都是大家最喜歡的那種球員，並帶給球隊穩定的力量，如果沒有他，我不知道現在我們會在哪裡，他是我們重要的一部分。」

而根據ESPN統計數據，魯尼前一次有單場20分以上的表現，已必須追溯到2015年的1月，當時他仍是UCLA的大一菜鳥，在該年賽季後他就決定投入NBA選秀會並被勇士選中，而魯尼也花了20場大學賽事加上421場NBA賽事，才再度有單場20分以上的演出。

對於第二戰在罰球時場邊勇士球迷一度對他高呼「MVP」，魯尼賽後也笑說：「其實我有點傷腦筋，因為我已經大概3周沒練過罰球。在高中甚至是大一時，我都沒有想過有一天自己會打中鋒，所以我的中鋒技術都是來到NBA以後才學，但我相信繼續努力，屬於你的時刻總會到來。」

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