成也三分 敗也三分 獨行俠教頭：連續4球不中 就該收手

唐西奇(左)檢討第二戰失利原因，是獨行俠太倚賴三分球了。（Getty Images）

獨行俠西冠第二戰捲土重來，可惜只打半場好球，浪費了19分領先優勢，被勇士 以126：117演出逆轉勝並取得系列2比0領先。而此役狂飆42分的唐西奇（Luka Doncic）跟教頭基德（Jason Kidd）也都感嘆，成也三分，敗也三分。

獨行俠上半場全隊砍進15記三分球，但第3節卻徹底失準，基德賽後說：「當你單節只有13投2中，且倚賴三分，那就是成也三分，敗也三分。」他強調：「當你連續出手4球三分不中，那就不該再投第5球，這就是第三節發生情況。」

唐西奇也認同教頭發言指出：「我也是這麼想，我想我們過度倚賴三分，而沒有攻擊籃下，我們該跟他們一樣多往籃下打。即便他們有世界上最棒的兩大射手，他們還是會攻擊籃框。」

勇士獲勝，除了球員眾志成城精神，教頭柯爾（Steve Kerr）的大膽調度，也讓他們演出精彩逆轉秀。

打完前3節之後，柯爾換上之前從未上場且整個季後賽 只打垃圾時間的菜鳥穆迪（Moses Moody），而他跟板凳要角波爾（Jordan Poole）與波特 （Otto Porter Jr.），也聯手讓勇士反超，整場首度壓過獨行俠，讓主力回歸後只需守勝。

對於大膽派上菜鳥穆迪調度策略，柯爾指出：「他有身材跟力量優勢，且打法很有對抗性又冷靜。他在場上打球就像這是場例行賽一樣，不像19歲菜鳥。我們本來就把他放在這系列作戰計畫內，如今正好時機來了。」