NBA／季後賽5度飆40分卻輸球 唐西奇難逃悲情英雄命

唐西奇生涯第5度在季後賽豪取40分以上，但球隊卻是以輸球收場。（路透）

在全場最多19分領先的情況下，獨行俠20日卻遭到勇士 在下半場逆轉，系列賽苦吞2連敗，也讓攻下42分、8助攻的獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）白忙了一場，過去兩年已經第5度在季後賽 單場得40分球隊卻以輸球收場。

在系列賽首戰以25分差距慘敗給勇士後，獨行俠20日開賽後就在唐西奇領軍下火力全開，上半場就豪取72分，並且取得14分領先優勢，不過下半場他們卻出現進攻熄火的狀況，第三節只得13分，第四節儘管手感回溫攻下32分，但卻也讓勇士拿下43分，最終只能看著勇士在主場收下2連勝。

獨行俠20日遭勇士逆轉，系列賽苦吞2連敗。（美聯社）

獨行俠雙槍唐西奇與布朗森（Jalen Brunson）20日雖然合力攻下73分，團隊也投進高達21顆三分球，但勇士進攻火力更是兇猛，全隊6人得分上雙，團隊命中率與三分球命中率都在5成以上，罰球命中率也是高水準的8成，讓獨行俠的好表現化為虛有。

而唐西奇則是生涯第5度在季後賽豪取40分以上，但球隊卻是以輸球收場，在過去2年來是聯盟最多，排名第二的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、太陽布克（Devin Booker）等人都僅有2次；而在聯盟歷史紀錄中，共有29名選手在季後賽至少5度得分在40分以上，不過唐西奇卻是史上勝率最低（2勝5敗）的球員。

談到無法幫助球隊取勝，唐西奇賽後也直言球隊防守強度必須提升，甚至應該減少三分球的出手比例來衝擊禁區，「勇士是一支冠軍球隊，我們必須要調整防守，不然很難阻止他們。」

而獨行俠總教練基德（Jason Kidd）也認為，球隊在下半場仍執著於外圍攻勢，卻無法順利進球，讓三分球成為傷人傷己的雙面刃，「你可以依賴三分球，也可能因為三分球而死去，今天的第三節時，我們就被自己害死。」