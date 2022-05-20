我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

上海新增染疫人數再度回升 連5天社會面清零終止

NBA／歸隊繳準大三元 史馬特：不能讓熱火比我們拚命

記者劉肇育／綜合報導
塞爾蒂克後衛史馬特。（美聯社）
塞爾蒂克後衛史馬特。（美聯社）

在系列賽首戰於下半場遭到熱火逆轉後，塞爾蒂克19日未再浪費領先優勢，在最多領先達到34分的情況下，以127：102將系列賽扳平，攻下24分、9籃板、12助攻的塞爾蒂克後衛史馬特（Marcus Smart）就表示，19日的目標就是不能讓熱火打得比他們更拚命。

塞爾蒂克在系列賽首戰上半場打完還8分領先的情況下，卻在第三節被對手打出一波39：14的攻勢逆轉，而19日上半場打完塞爾蒂克再度取得25分領先，不過這次一他們沒有再讓煮熟鴨子飛走，在下半場將領先差距一度擴大到34分，打得熱火球迷都意興闌珊的提前離場，最終也成功將系列賽扳平。

談到球隊19日成功守住領先優勢，塞爾蒂克總教練尤多卡（Ime Udoka）說：「我們輸掉第一場比賽，但19日做了回應，我們都對於前一場比賽第三節的表現感到生氣，我們打得一點都不強硬，讓熱火站出來狠狠教訓了我們。」

尤多卡強調，球隊19日在戰術上與第一戰並無不同，差別就在於侵略性，「我們的球員不斷向他們發起挑戰，打了一場更強悍的賽事，我為球員感到驕傲，我們要做的就是匹配熱火的強度。」

塞爾蒂克19日不僅泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）聯手攻下51分，傷癒復出的史馬特也有準大三元演出，談到自己的表現他說：「我只是走上球場，拿出最積極的表現。我一直都告訴自己要在這場比賽歸隊，我不在乎我是否感覺到疼痛，我19日最重要的工作就是不能讓熱火打得比我們更加拚命。」

上一則

NBA／東區冠軍賽G2 史馬特歸隊助綠衫軍扳平熱火

延伸閱讀

NBA／東區冠軍賽G2 史馬特歸隊助綠衫軍扳平熱火

NBA／東區冠軍賽G2 史馬特歸隊助綠衫軍扳平熱火
NBA／第3節17分 巴特勒燒毀綠衫軍 熱火開門紅

NBA／第3節17分 巴特勒燒毀綠衫軍 熱火開門紅
NBA／末節16分飆倒公鹿字母哥 泰托姆對搶七信心滿滿

NBA／末節16分飆倒公鹿字母哥 泰托姆對搶七信心滿滿
NBA／泰托姆轟46分力壓公鹿 領軍綠衫軍搶7

NBA／泰托姆轟46分力壓公鹿 領軍綠衫軍搶7

熱門新聞

勇士以112：87痛宰獨行俠，寫意贏得系列賽首勝。（路透）

1張圖／NBA西冠 勇士攻守強勢 痛宰獨行俠搶首勝

2022-05-19 08:33
現年55歲的拳王泰森」上月在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。。(路透)

拳王泰森飛機上忍無可忍 暴打揍到見血 檢方不起訴

2022-05-11 19:34
柯瑞直言過去兩年沒有季後賽可打真的太過煎熬。（歐新社）

NBA／勇士過去2年沒打季後賽 柯瑞坦言：太煎熬了

2022-05-14 08:55
A-Rod(右)與新歡帕吉特現身太陽、獨行俠第七戰。(路透)

NBA／A-Rod搶7大戰看到睡著 球迷：和太陽一樣睡很熟

2022-05-16 19:20
網壇銀色夫妻檔史維托莉娜(左)和法國「跳跳人」孟非斯(右) 透過社群公布將在10月迎接寶貝女兒。(取自推特)

網壇銀色夫妻檔 宣布10月迎接女兒誕生

2022-05-15 14:56
勇士以110：96淘汰灰熊。（美聯社）

NBA／柯瑞關鍵三分 勇士淘汰灰熊闖西區冠軍戰

2022-05-14 00:59

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部起訴華裔學者王書君等5人

假民運真情蒐 司法部起訴華裔學者王書君等5人