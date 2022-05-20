NBA／史上第3長 勇士系列賽首戰主場13連勝

西區冠軍賽首戰，勇士 攻守兩端碾壓獨行俠，以25分之差大勝。根據統計，勇士已經在系列賽第一戰主場出賽贏得13連勝，並列季後賽 史上第3長紀錄。

而在柯爾（Steve Kerr）執教時代，勇士系列賽首戰戰績也來到21勝2敗，這兩敗分別是2016年西區冠軍賽輸雷霆、2019年總冠軍賽輸暴龍

此外，一項對勇士有利的紀錄是，勇士在取得首戰勝利後已經連續贏得13個系列賽，這排名史上第4多。湖人以24次高居第一，之後是塞爾蒂克22次和公牛15次。

勇士在西區季後賽已經連續贏得17次系列賽，上一次要輸給西區球隊已經要追溯到2014年首輪對快艇。勇士當年苦戰7場後落敗。

另一方面，勇士自2014年以來已經在季後賽累積24次至少贏對手20分，聯盟同時期的球隊最多也不過14場。

儘管球隊晉級定律已經浮現，但勇士上下仍不敢掉以輕心。柯爾表示：「這只是一場比賽。我們是打得不錯，但還是要把注意力放在下一戰。」

柯瑞 （Stephen Curry）也說：「球隊仍有很多工作要做。想要擊敗獨行俠這樣的球隊，我們必須堅持此役的表現至少3次。」