我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

NBA／史上第3長 勇士系列賽首戰主場13連勝

體育新聞組／綜合報導

西區冠軍賽首戰，勇士攻守兩端碾壓獨行俠，以25分之差大勝。根據統計，勇士已經在系列賽第一戰主場出賽贏得13連勝，並列季後賽史上第3長紀錄。

而在柯爾（Steve Kerr）執教時代，勇士系列賽首戰戰績也來到21勝2敗，這兩敗分別是2016年西區冠軍賽輸雷霆、2019年總冠軍賽輸暴龍

此外，一項對勇士有利的紀錄是，勇士在取得首戰勝利後已經連續贏得13個系列賽，這排名史上第4多。湖人以24次高居第一，之後是塞爾蒂克22次和公牛15次。

勇士在西區季後賽已經連續贏得17次系列賽，上一次要輸給西區球隊已經要追溯到2014年首輪對快艇。勇士當年苦戰7場後落敗。

另一方面，勇士自2014年以來已經在季後賽累積24次至少贏對手20分，聯盟同時期的球隊最多也不過14場。

儘管球隊晉級定律已經浮現，但勇士上下仍不敢掉以輕心。柯爾表示：「這只是一場比賽。我們是打得不錯，但還是要把注意力放在下一戰。」

柯瑞（Stephen Curry）也說：「球隊仍有很多工作要做。想要擊敗獨行俠這樣的球隊，我們必須堅持此役的表現至少3次。」

勇士 季後賽 柯瑞

上一則

MLB／薛則拉傷恐關機8周 大都會雪上加霜

下一則

MLB／大谷翔平找回火球 8顆飆破百哩 投6局失2分無關勝敗

延伸閱讀

NBA／勇士G6失誤連連 柯爾在家觀賽氣到險砸酒杯

NBA／勇士G6失誤連連 柯爾在家觀賽氣到險砸酒杯
NBA／布朗代理勇士主帥 12連勝中斷 兩戰僅領先灰熊45.7秒

NBA／布朗代理勇士主帥 12連勝中斷 兩戰僅領先灰熊45.7秒
NBA／勇士輸灰熊39分創紀錄 柯瑞：我們需要被打醒

NBA／勇士輸灰熊39分創紀錄 柯瑞：我們需要被打醒
關鍵8罰全中 柯瑞扮救世主 幫助勇士聽牌

關鍵8罰全中 柯瑞扮救世主 幫助勇士聽牌

熱門新聞

勇士以112：87痛宰獨行俠，寫意贏得系列賽首勝。（路透）

1張圖／NBA西冠 勇士攻守強勢 痛宰獨行俠搶首勝

2022-05-19 08:33
現年55歲的拳王泰森」上月在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。。(路透)

拳王泰森飛機上忍無可忍 暴打揍到見血 檢方不起訴

2022-05-11 19:34
柯瑞直言過去兩年沒有季後賽可打真的太過煎熬。（歐新社）

NBA／勇士過去2年沒打季後賽 柯瑞坦言：太煎熬了

2022-05-14 08:55
A-Rod(右)與新歡帕吉特現身太陽、獨行俠第七戰。(路透)

NBA／A-Rod搶7大戰看到睡著 球迷：和太陽一樣睡很熟

2022-05-16 19:20
網壇銀色夫妻檔史維托莉娜(左)和法國「跳跳人」孟非斯(右) 透過社群公布將在10月迎接寶貝女兒。(取自推特)

網壇銀色夫妻檔 宣布10月迎接女兒誕生

2022-05-15 14:56
勇士以110：96淘汰灰熊。（美聯社）

NBA／柯瑞關鍵三分 勇士淘汰灰熊闖西區冠軍戰

2022-05-14 00:59

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工

假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工