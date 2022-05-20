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NBA／維金斯展選秀狀元身手 守死唐西奇 勇士西冠首戰擊潰獨行俠

體育新聞組／綜合報導
西區冠軍戰首役，勇士維金斯(右)箝制住唐西奇（左 )的發揮，自己的進攻表現也沒話說。 (美聯社)
西區冠軍戰首役，勇士維金斯(右)箝制住唐西奇（左 )的發揮，自己的進攻表現也沒話說。 (美聯社)

前一戰才以33分淘汰西區頭號種子太陽隊，相隔11年重返分區決賽的獨行俠隊，18日卻遭勇士隊壓制，當家球星唐西奇（Luka Doncic）只攻下生涯季後賽第3低的20分，讓勇士以112：87奪下系列賽首勝。

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獨行俠在西區準決賽從2：3落後到連拿兩勝解決太陽，唐西奇各拿下33分和35分，但18日在維金斯看防下，11投僅中5還出現3失誤；唐西奇雖攻下全隊最高20分，但18投失手12球，生涯24場季後賽第3次得分沒超過20分。

「他們針對我做得很好，尤其是下半場。」唐西奇在前兩個系列賽場均31.5分，18日出現7失誤，不諱言勇士策略成功，「身為領導者，為了整個團隊必須更好，這是我的責任。」

維金斯（Andrew Wiggins）第1節就在唐西奇臉上留下「血痕」，不只防守有功，也攻下19分，加上「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）下半場火力復甦，板凳出發的波爾貢獻19分，點點開花守護主場勝利。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）大讚維金斯表現出色，湯普森也說，這就是選秀狀元的身手，包括身體素質、對時間點的掌控都是天分，很高興透過比賽讓外界看到他的實力。

27歲的維金斯是2014年選秀狀元，18日上場35分鐘的他笑說，感覺自己還年輕，且好表現促使自己更有動力，「一點都不累，腎上腺素會噴發，我感覺好極了。」

勇士 季後賽 柯瑞

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