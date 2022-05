NBA／柯瑞圓夢拿到大學文憑：媽媽，我們做到了

投入NBA離開校園長達13年時間,勇士 球星柯瑞 (Stephen Curry)如今終於圓夢,拿到戴維森學院社會學學士文憑,這也讓他總算符合在母校背號退休資格。

柯瑞也在推特轉發戴維森學院畢業典禮上,包括有自己等身照片與畢業證書合影的影片並說:「媽媽,我們做到了。」事實上,他也是在母親節 把這項天大好消息告訴媽媽。

柯瑞還透露媽媽對他沒畢業一直有些介意,因為弟弟跟妹妹都拿到文憑,「她會說她3個孩子有2個大學畢業,現在我終於也加入他們,不是不合群的傢伙了」。

Dream Come True!! Class of 2010….aka 2022 but we got it done! Thanks to my whole village that helped me get across the finish line. Made the promise when I left and had to see it through. Official @davidsoncollege alum 🙌🏽 Momma we made it! #greatdaytobeawildcat pic.twitter.com/vRRo77Mkx5