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NBA／西區冠軍賽G1 勇士痛宰獨行俠25分 延續主場不敗

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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歷經兩年重大傷病影響後再度打進西區冠軍賽的勇士，18日首戰面對獨行俠即展現攻守兩端的強勁戰力，前三節僅讓對方得到69分，本身則是利用優異傳導跑位和攻守轉換速度，頻頻撕裂防線。

勇士三節打完已經領先19分，第四節一輪猛攻將雙方差距拉開到將近30分，也讓比賽後面幾分鐘形同垃圾時間。最終，勇士以112：87痛宰獨行俠，寫意贏得系列賽首勝。和熱火一樣，勇士延續主場不敗之身，季後賽至今已經7戰全勝。

勇士整場比賽三分球29投僅10中，然而團隊命中率卻高達56.1%，每一節命中率都超過5成，第一節和第三節更超過6成，顯現獨行俠的防守完全不構成威脅。此外在籃板方面，勇士更是取得59：45的絕對優勢。

進攻三利刃展現高效率，柯瑞（Stephen Curry）16投7中拿下21分12籃板4助攻，湯普森（Klay Thompson）13投7中得到15分5籃板4助攻2阻攻，波爾（Jordan Poole）12投8中獲得19分3助攻2籃板。

維金斯（Andrew Wiggins）上半場得到全隊最高15分，整場則是17投8中包括3記三分球，拿到19分5籃板3助攻；勇士團隊7人得分雙位數，格林（Draymond Green）10分9籃板3助攻2抄截，魯尼（Kevon Looney）10分5籃板4助攻2阻攻，傷癒回歸的波特（Otto Porter Jr.）7投5中也有10分6籃板的表現。

勇士 柯瑞 波特

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