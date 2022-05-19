NBA／傳76人想組三巨頭 哈登須先降薪續約

哈登（左）加盟76人並不算成功。（路透）

76人季中交易掉狀元郎西門斯（Ben Simmons）後，迎來MVP哈登（James Harden）搭配當家球星安比德（Joel Embiid）衝冠，可惜季後賽 第二輪不敵熱火慘遭淘汰，本季失望坐收，因此傳出76人總經理莫雷（Daryl Morey）有意透過交易，尋召另一位全明星球員組成3巨頭。

在交易大限前來到76人隊的哈登，在與熱火的系列賽不但未能挺身而出，還繳出相當糟糕的表現，這也讓76人是否續約哈登的話題引起談論。

根據「ESPN」記者溫霍斯特（Brian Windhorst）近期在節目上表示：「我認為哈登會回到76人，這只是一個合約問題，我向各位保證，莫雷正在計畫著透過交易，尋找另一位有影響力的球星，是否會成功我也不知道，不過想要達成此計畫，可能需要哈登的降薪。」

溫霍斯特接著提到，此計畫需要大量的薪資空間，其中的關鍵因素很有可能取決於哈里斯（Tobias Harris），「哈里斯可能在交易中有價值，這同時可能需要一名明星球員，在合約結束前對外表示，想前往費城 打球，那76人組成三巨頭的計畫，就非常有可能發生。」此話一出也引起各界討論。

透過「NBC Sports」報導指出，先前與76人有過傳言的比爾（Bradley Beal），將會是最可能人選，加上巫師現處於重建期，比爾的合約來到最後一年3600萬，這足以達成交易匹配，就看未來是否成真。