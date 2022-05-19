NBA／第3節17分 巴特勒燒毀綠衫軍 熱火開門紅

巴特勒（中）全場41分，為熱火取得開門紅。（美聯社）

NBA東區決賽17日點燃戰火，熱火隊在主場迎敵，打完半場落後塞爾蒂克隊8分，第3節打出39：14的瘋狂攻勢，終場以118：107獲勝，守住第1戰勝利。

巴特勒（Jimmy Butler）轟下41分，其中17分集中在第3節，個人得分壓過塞爾蒂克全隊；他表示，這就是球隊實力的展現，「這提醒了我們做得到，期待從這節開始，每節都能延續如此表現。」

除了全場最高分，巴特勒還有9籃板、5助攻、4抄截和3阻攻的全能演出，罰球時已有球迷高喊MVP，熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）大讚他是聯盟頂尖的競爭者，是為勝利而生的鬥士。

塞爾蒂克上一輪歷經7場大戰淘汰衛冕軍公鹿隊，但首戰中鋒霍福特（Al Horford）觸發健康安全協議，史馬特（Marcus Smart）也因右腳傷勢無法出賽；少了兩名大將的「綠衫軍」全場只用8名球員，上半場雖在泰托姆（Jayson Tatum）領軍下取得領先，但第3節前7分鐘又7秒只靠罰球取分，且單節出現8失誤，泰托姆一人就包辦6次，攻下全隊最高29分仍無力回天。

第3節被熱火打出一波20：2猛攻，成勝負分水嶺，板凳出發為塞爾蒂克貢獻18分的普里查德（Payton Pritchard）說：「除了第3節，我們每節都贏過他們，不會讓同樣事情再發生。」

談到下半場的狀態，塞爾蒂克總教練尤多卡（Ime Udoka）多次表示熱火在下半場提高身體對抗強度，而球隊卻沒有跟上。「我們在第三節有些筋疲力盡，身體對抗程度也不如對方。他們提升了強度和攻擊慾望，而我們卻沒有跟上，同時還失去冷靜，沒有用正確方式打球。」

「這讓人感到失望，我們在中場休息時還曾討論過熱火將會提高身體對抗強度這些事情。