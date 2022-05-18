NBA／巴特勒數據寫紀錄 主帥：攻守兩端頂級演出

巴特勒在東區冠軍賽首戰就飆出41分9籃板5助攻4抄截3阻攻的驚人數據。（路透）

進入季後賽 一直維持高檔狀態的巴特勒（Jimmy Butler），在東區冠軍賽首戰就飆出41分9籃板5助攻4抄截3阻攻的驚人數據，包括下半場獨拿27分，帶領熱火扭轉劣勢，取得系列賽首勝。

自抄截和阻攻開始計算以來，巴特勒是首位在季後賽繳出如此數據的球員；此外，巴特勒生涯第5次以超過5成命中率攻下超過40分，在最近30個賽季與巴克利（Charles Barkley）並列第3，僅次於詹姆斯（LeBron James）的12次和歐尼爾（Shaquille O'Neal）的8次。

賽後談到下半場的表現，巴特勒表示：「我沒有做什麼改變，就是繼續以正確方式去打球。當處在空檔時就出手投籃，不斷攻擊籃框，將球交給有空檔機會的人，這是團隊努力的結果。」

「如果我拿40分但球隊還輸球，我會非常生氣。」

主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）則說：巴特勒在第三節激勵了所有人。他在攻守兩端打出頂級表現，他是最頂尖的競爭者，他為勝利而戰。」

據統計，巴特勒是今年季後賽唯一一位以至少5成命中率拿到25分的球員，而他在熱火生涯5次破40分的比賽，都出現在季後賽。

「巴特勒打出很棒的表現，他一直都是如此。」阿德巴約（Bam Adebayo）說。而塔克則讚道：「他所展現出來的侵略性，能夠讓我們每個人各司其職，做好該做的事情。」