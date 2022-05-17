NBA／巴特勒飆41分全能演出 熱火逆轉綠衫軍搶東冠首勝

巴特勒再次展現萬夫莫敵的主宰力，全場19投12中包括18罰17中的高命中率，攻下41分9籃板5助攻4抄截3阻攻。（美聯社）

上半場一度落後13分的熱火，第三節在巴特勒（Jimmy Butler）獨拿17分的帶動下，搭配防守端壓制綠衫軍命中率僅有13.3%，單節殺出39比14的巨大攻勢，逆轉戰局反倒領先17分之多。靠著這一節強悍攻守奠定基礎，熱火最終以118比107力壓陣容殘缺的塞爾蒂克，東區冠軍賽率先取得一勝。

巴特勒再次展現萬夫莫敵的主宰力，全場19投12中包括18罰17中的高命中率，攻下41分9籃板5助攻4抄截3阻攻。

赫洛（Tyler Herro）貢獻18分8籃板3助攻，文森（Gabe Vincent）進帳17分3助攻3阻攻，其中10分出現在第三節；史特魯斯（Max Strus）11分4籃板2抄截2助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）9分4籃板3阻攻。

賽前霍福特（Al Horford）觸發健康安全協議，史馬特（Marcus Smart）也是受右腳傷勢影響，兩人都不克出賽，也讓塞爾蒂克未打先蒙上一層陰影。不過比賽開始後，綠衫軍反而先聲奪人，泰托姆（Jayson Tatum）單節獨拿10分，先發的R.威廉 斯（Robert Williams III）也有8分進帳，幫助球隊取得28比25領先。

泰托姆持續發揮，第二節又拿下11分，塞爾蒂克單節繳出68.2%驚人命中率，一度領先13分。不過易籃再戰後，熱火展現防守壓迫性，讓對手15投僅2中，三分球7投0中，命中率從將近6成跌到僅有13.3%，一波22比2的攻勢，一口氣翻轉比賽，局勢也全面傾斜倒向熱火。

第四節雙方節奏打得十分零碎，落後20分的塞爾蒂克打出13比2的反擊，一度追到9分差。但即便綠衫軍試圖追趕，熱火總能適時用外線澆熄對手氣燄，順利收下首勝。

熱火今年季後賽 延續主場不敗之身，目前是取得7連勝。

泰托姆21投10中拿到29分8籃板6助攻4抄截，不過出現7次失誤；布朗（Jaylen Brown）24分10籃板3助攻，R.威廉斯18分9籃板2阻攻，普里查德（Payton Pritchard）18分5籃板4助攻。

相較於對公鹿系列賽後段的狂暴三分火力，塞爾蒂克今天外線沒有太突出表現，全場34投11中。