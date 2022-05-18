NBA／315分101籃板66助攻 唐西奇10場季後賽數據亮眼 排史上第3

唐西奇在今年季後賽10場出賽一共累積315分101籃板66助攻，成為聯盟史上第3位能在單季季後賽前10戰至少得到300分100籃板50助攻的球員。 （Getty Images）

加入NBA 以來不斷刷新各種最年輕最神速紀錄的唐西奇（Luka Doncic），在連續兩年倒在季後賽 首輪之後，今年賽季總算是一吐怨氣，率領獨行俠在不被看好的情況下淘汰聯盟龍頭太陽，一路直闖西區冠軍賽。

這是獨行俠隊史第5次打進分區冠軍賽，也是自2010-11年賽季後首度進入分區冠軍賽。

根據統計，唐西奇在今年季後賽10場出賽一共累積315分101籃板66助攻，成為聯盟史上第3位能在單季季後賽前10戰至少得到300分100籃板50助攻的球員，前兩人分別是1963年的「大O」羅伯森（Oscar Robertson）和2022年的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

此外，剛滿23歲的唐西奇生涯季後賽23場已經累積得到751分215籃板190助攻，他僅用了22場就破700分，與麥卡杜（Bob McAdoo）並列史上第3快，僅次於喬丹 （Michael Jordan）和張伯倫（Wilt Chamberlain）的20場。

唐西奇的表現也讓主帥基德（Jason Kidd）讚不絕口：「他喜歡大場面。舞台愈大，他的發揮就會愈出色。」