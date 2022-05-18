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NBA／選秀抽籤 魔術抽中狀元 雷霆火箭分列榜眼、探花

體育新聞組／綜合報導
奧蘭多魔術在2022年NBA 選秀抽籤中贏得第一順位，圖為魔術隊籃球運營總裁韋爾特曼（左）與NBA副總裁馬克塔圖姆。（路透）
奧蘭多魔術在2022年NBA 選秀抽籤中贏得第一順位，圖為魔術隊籃球運營總裁韋爾特曼（左）與NBA副總裁馬克塔圖姆。（路透）

NBA選秀樂透抽籤儀式17日登場，奧蘭多魔術一舉抽中狀元籤；戰績倒數第4的雷霆拿到榜眼，火箭則是獲得探花。至於倒數前3名的活塞非但沒有抽到狀元，最後僅有第5順位。

戰績倒數第7的國王也不錯的收穫，拿到第4順位，溜馬獲得第6順位，之後的樂透順位依序為拓荒者、鵜鶘（來自湖人）、馬刺、巫師、尼克、雷霆（來自快艇）、黃蜂、騎士。

這是魔術隊史第4次抽到狀元籤，先前3次分別出現在1992年、1993年和2004年，魔術先後選了歐尼爾（Shaquille O'Neal）、韋伯（Chris Webber）和哈沃德（Dwight Howard），其中韋伯拿去交易了哈德威（Anfernee Hardaway）和3枚首輪籤，魔術的狀元選秀還是擁有極高眼光。

今年選秀的狀元熱門人選包括奧本的長人射手史密斯（Jabari Smith）、杜克得分好手邦切羅（Paolo Banchero），如今岡薩加大學的長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）。

今年選秀會將於6月23日登場。

另外，首輪第15順位到第30順位依序分別是：

第15順位：鵜鶘（送至黃蜂）

第16順位：老鷹

第17順位：籃網（送至火箭）

第18順位：公牛

第19順位：灰狼

第20順位：暴龍（送至馬刺）

第21順位：金塊

第22順位：爵士（送至灰熊）

第23順位：76人（可能送至籃網）

第24順位：公鹿

第25順位：塞爾蒂克（送至馬刺）

第26順位：獨行俠

第27順位：熱火

第28順位：勇士

第29順位：灰熊

第30順位：太陽（送至雷霆）

馬刺 勇士 快艇

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