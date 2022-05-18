NBA／選秀抽籤 魔術抽中狀元 雷霆火箭分列榜眼、探花
NBA選秀樂透抽籤儀式17日登場，奧蘭多魔術一舉抽中狀元籤；戰績倒數第4的雷霆拿到榜眼，火箭則是獲得探花。至於倒數前3名的活塞非但沒有抽到狀元，最後僅有第5順位。
戰績倒數第7的國王也不錯的收穫，拿到第4順位，溜馬獲得第6順位，之後的樂透順位依序為拓荒者、鵜鶘（來自湖人）、馬刺、巫師、尼克、雷霆（來自快艇）、黃蜂、騎士。
這是魔術隊史第4次抽到狀元籤，先前3次分別出現在1992年、1993年和2004年，魔術先後選了歐尼爾（Shaquille O'Neal）、韋伯（Chris Webber）和哈沃德（Dwight Howard），其中韋伯拿去交易了哈德威（Anfernee Hardaway）和3枚首輪籤，魔術的狀元選秀還是擁有極高眼光。
今年選秀的狀元熱門人選包括奧本的長人射手史密斯（Jabari Smith）、杜克得分好手邦切羅（Paolo Banchero），如今岡薩加大學的長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）。
今年選秀會將於6月23日登場。
另外，首輪第15順位到第30順位依序分別是：
第15順位：鵜鶘（送至黃蜂）
第16順位：老鷹
第17順位：籃網（送至火箭）
第18順位：公牛
第19順位：灰狼
第20順位：暴龍（送至馬刺）
第21順位：金塊
第22順位：爵士（送至灰熊）
第23順位：76人（可能送至籃網）
第24順位：公鹿
第25順位：塞爾蒂克（送至馬刺）
第26順位：獨行俠
第27順位：熱火
第28順位：勇士
第29順位：灰熊
第30順位：太陽（送至雷霆）
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