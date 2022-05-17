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NBA／35分10籃板…搶7殺手級演出 唐西奇歸功團隊

體育新聞組／綜合報導
唐西奇（右）殺手級演出，淘汰保羅的太陽隊。（美聯社）
唐西奇（右）殺手級演出，淘汰保羅的太陽隊。（美聯社）

生涯第3次率隊進季後賽的獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic），在歷經連續兩年首輪出局後，第二輪第7戰以19投12中包括6記三分球的高效率，攻下35分10籃板4助攻2抄截，帶領獨行俠以33分之差痛宰聯盟龍頭太陽，首度闖進分區冠軍賽，這也是獨行俠自2011年奪冠以來再度嚐到西區冠軍賽滋味。

根據統計，唐西奇以23歲又77天成為季後賽搶7歷史上第2年輕獲得至少35分10籃板的球員。

「這是一場很棒的團隊勝利，我已經沒什麼要說的。」唐西奇說。比賽中，唐西奇上半場就豪取27分，一人抵掉太陽全隊的得分，這是近25年來季後賽首度出現這種情況。

此外，這也是近26年來搶7大戰上半場次高得分紀錄，最高的正好就是唐西奇在去年首輪對快艇第7戰所創下的29分，該場比賽唐西奇也寫下46分的歷史第3高紀錄。

見證唐西奇的半場優異表現，不少NBA球星都發文表示讚嘆。麥凱倫（C.J. McCollum）寫到：「他在客場打出這麼棒的比賽，這種作客壓力對他來說稱不上是壓力。真是殺手級的表現。」

對手太陽隊這邊，過完37歲生日意外陷入低潮的保羅（Chris Paul）賽後也直言，自己對輸球扛下全部責任，並且強調他將會東山再起。

「我知道威廉斯（Monty Williams）教練說，輸球責任他扛，但我才應該承擔。我是隊上控衛同時身兼領袖，我必須確保球隊執行比賽計畫」，保羅表示，至於外界質疑生涯最佳奪冠機會是不是已過，他也作出回應。

保羅說：「他們去年也這麼說，大概從2008年開始就有人這樣講。每次你輸球，他們都說你最好機會已過。但我們明年會再來，我可不打算退休呢。」此外有外媒報導他左腿股四頭肌受傷，保羅則拒絕對這說法作任何評論。

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