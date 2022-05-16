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NBA／現役75大球星先後落馬 僅剩柯瑞續征季後賽

記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞。（美聯社）
柯瑞。（美聯社）

NBA為迎接75周年，在今年賽季推選出75大球星，其中現役球星共有11人入選，分別是柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（Kawhi Leonard）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、安東尼（Carmelo Anthony）、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、里拉德（Damian Lillard）、保羅（Chris Paul）、哈登（James Harden）。

而隨著現階段東西區冠軍賽組合出爐，美國媒體也在推特上指出，這11位現役球星有10位已經提前落馬，如今只剩下柯瑞（Stephen Curry）仍在繼續朝總冠軍邁進，從另一個角度來看，也可以看出聯盟球星的世代交替。

這裡面像是攜手效力湖人的詹姆斯、戴維斯、衛斯特布魯克和安東尼都未能進入季後賽，里拉德早早賽季報銷，雷納德更是因ACL傷勢整季報銷。

杜蘭特首輪就遭到橫掃淘汰，至於哈登則是止步第二輪，此外，上季在總冠軍賽交手的保羅和安戴托昆波也都在第二輪搶7大戰中以大比分之差落敗。

柯瑞在季後賽的11場比賽中，平均可以得到26.9分5.6助攻4.2籃板1.1抄截，投籃命中率45.1%，不過招牌三分球表現卻不算理想，每場命中3.8顆，是2015年以來的新低，而35.9%的命中率更是生涯最差。

在先前公布的總冠軍賽和決賽MVP賠率中，勇士和柯瑞都是最被看好的一方。

柯瑞 季後賽 總冠軍賽

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