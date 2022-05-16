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NBA／獨行俠三槍齊發 痛宰太陽33分闖西決

體育新聞組／綜合報導
唐西奇拿下35分，助獨行俠闖進西區冠軍賽。（路透）
唐西奇拿下35分，助獨行俠闖進西區冠軍賽。（路透）

全聯盟戰績最佳的太陽，在第二輪關鍵第7戰卻是在主場繳出可能是保羅（Chris Paul）加盟以來的最差表現。上半場全隊嚴重當機僅得到27分，反被獨行俠拉開30分差；進入下半場，獨行俠更是乘勝追擊殺出一波13：5攻勢，一口氣拉開42分差，如此一面倒「屠殺」情況，幾乎是宣告比賽提前結束。

帶著42分領先進入第四節的獨行俠，最終以123：90直接摧毀太陽的冠軍夢，用不可思議的表現扭轉系列賽一開始0：2落後劣勢，自2011年以來再度闖進西區冠軍賽，將要和勇士爭取總冠軍賽門票。

獨行俠大勝33分還不是史上搶7大戰的最大勝分差紀錄，聯盟季後賽第7戰最大勝分差紀錄是出現在2005年首輪，正好就是獨行俠所創下。當時獨行俠以116：76大勝火箭，不過獨行俠是在主場作戰；進入第二輪後，獨行俠6戰不敵奈許（Steve Nash）領軍的太陽。

唐西奇（Luka Doncic）全場19投12中包括6記三分球，高效率拿下35分10籃板4助攻2抄截，他在上半場就拿到27分，一人得分等於太陽全隊，這是近25年來季後賽首度出現這種情況。

上半場也有21分進帳的丁威迪（Spencer Dinwiddie），15投11中包括5記三分球在內也拿下30分，布朗森（Jalen Brunson）19投11中得到24分6籃板，3大攻堅主力如利刃般不斷拉開空間打點分球，顯然這幾場比賽太陽完全找不到阻止的辦法。獨行俠團隊命中率高達58.4%，並且轟進19記三分球。

太陽陣中無人得分超過12分。強森（Cameron Johnson）12分，保羅10分4助攻，布克（Devin Booker）11分3籃板2助攻，兩人完全熄火，合計22投僅7中；艾頓（Deandre Ayton）5分4籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）6分。比賽第四節等同於垃圾時間，兩邊也輪番讓一些替補球員走完比賽。

唐西奇拿下35分，助獨行俠闖進西區冠軍賽。（美聯社）
唐西奇拿下35分，助獨行俠闖進西區冠軍賽。（美聯社）

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