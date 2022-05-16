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NBA／巴特勒復仇老東家76人 經紀人早預言

體育新聞組／綜合報導
熱火淘汰76人，巴特勒（右）上演對老東家甜蜜復仇。（Getty Images）
熱火淘汰76人，巴特勒（右）上演對老東家甜蜜復仇。（Getty Images）

熱火明星球員巴特勒（Jimmy Butler）季後賽上演對老東家76人甜蜜復仇，還嗆聲不解球隊怎麼選擇哈里斯（Tobias Harris）捨棄自己，曾出書深入寫過76人近年發展，現為「福斯體育」記者威茲曼（Yaron Weitzman）也發表對昔日內幕看法。

威茲曼指出，當初之所以選擇與巴特勒分道揚鑣，一大主因是西蒙斯（Ben Simmons）必須持球，而儘管巴特勒認為哈里斯合約導致自己從76人拿不到理想待遇，威茲曼則認為砸銀彈簽約霍福特（Al Horford）才是背後真正原因。

而威茲曼進一步表示，安比德（Joel Embiid）雖再三強調，放走巴特勒是鑄下大錯，但他也從未真正強硬要求高層留人。至於如今熱火淘汰76人，不僅巴特勒笑著當贏家，其經紀人柏尼李（Bernie Lee）也證明自己當初早就預知結局。

威茲曼透露，過去被76人高層告知，巴特勒拿不到該有薪水，柏尼李當場就對76人老闆J.哈里斯（Josh Harris）發飆，指責他拆散一支潛在冠軍隊伍，此外也讓西蒙斯處於難逃失敗位置，最終被迫只得交易他，並且也白浪費安比德巔峰。

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