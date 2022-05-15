NBA／湯神第6戰又發威 柯瑞喊：衝擊總冠軍

湯普森砍下30分，率勇士晉級西區冠軍賽。（Getty Images）

走過傷病、經歷2年半復健重新奮起，湯普森（Klay Thompson）13日砍下勇士 最高30分，包括轟進8記三分彈，率隊收下西區冠軍賽門票。巧合是這場又是系列賽第6戰，替其G6傳說再添一筆，他賽後也表不可思議。

「說真的，我也不知道為什麼，不曉得這背後原因。但我就喜歡這樣時刻，我享受壓力，熱愛在最高層級打籃球。我不能給你為何我第6戰打得特別好，這不是可以量化的事情」。

湯普森指出，「這是自然而然的事情，不是說我前一晚就想著要拿30分，還是想要有好手感。我想的是走到這步走了多遠，自己該有多感激。很幸運我在今晚關門戰有好表現，還是在大通中心主場，希望這氣勢可以一路帶到西冠去。」

這次與灰熊的6場系列賽打得難分難解，柯瑞 說：「這真的很有趣，是一次瘋狂的系列賽，對手非常強大，但我們一直堅持讓自己變得更好。」

柯瑞坦言，過去幾年勇士從連續5年打進冠軍賽，到近兩年因為傷兵問題無季後賽 可打，確實相當難熬，「能夠回到西區決賽真的太棒了，我們會努力再次衝擊總冠軍。過去兩年我們都沒能進季後賽，這種日子很煎熬，現在能夠回來，對我們來說真的很特別」。