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NBA／自我要求不夠…史陶德邁爾：哈登不值頂薪

體育新聞組／綜合報導
史陶德邁爾（左）中止跟籃網合作關係。（Getty Images）
史陶德邁爾（左）中止跟籃網合作關係。（Getty Images）

奈許（Steve Nash）當初接下籃網教鞭，找來跑轟太陽時期恩師丹東尼（Mike D'Antoni）當助教，場上最佳搭檔史陶德邁爾（Amare Stoudemire）也來擔任球員發展助教，如今前者轉任鵜鶘顧問，後者也宣布離開籃網球團。

本季結束也中止跟籃網合作關係，史陶德邁爾近期受訪，就對隊上過去三巨頭成員中2人發表意見。他先是批評今年季中請求交易的哈登（James Harden）體態管理不佳且自我要求不夠，強調若他是76人主事者不會端頂薪留人。

「要是我是76人老闆，我不會開頂薪給哈登，我看不出他有其他75大球星奉獻心態，唯有肯奉獻並保持專注才有辦法展現出自己最好一面」，史陶德邁爾說，此外他對於厄文（Kyrie Irving）因拒打疫苗只能打客場爭議也有話要說。

「我想厄文狀況帶來傷害，因為我們沒辦法持續建立化學效應。我們得使用不同陣容，同時找出厄文不打時替代人選」，史陶德邁爾進一步說：「我覺得厄文得把自己投入籃球，我認為他該是75大球星，但他必須更專注繳出好表現。」

厄文 陶德 疫苗

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