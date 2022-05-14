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NBA／勇士過去2年沒打季後賽 柯瑞坦言：太煎熬了

記者劉肇育／綜合報導
柯瑞直言過去兩年沒有季後賽可打真的太過煎熬。（歐新社）
柯瑞直言過去兩年沒有季後賽可打真的太過煎熬。（歐新社）

過去兩年都無緣季後賽的情況下，勇士13日與灰熊的系列賽第6戰靠著「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）聯手攻下59分，再度搶下西區冠軍賽門票，這也讓柯瑞忍不住在賽後直言，過去兩年沒有季後賽可打真的太過煎熬。

勇士在13日與灰熊的第6戰中，儘管前三節一路被緊咬比分不放，不過靠著末節32：19攻勢拉開差距，順利闖進西區冠軍賽。這次與灰熊的6場系列賽打得難分難解，柯瑞說：「這真的很有趣，是一次瘋狂的系列賽，對手非常強大，但我們一直堅持讓自己變得更好。」

柯瑞坦言，過去幾年勇士從連續5年打進冠軍賽，到近兩年因為傷兵問題無季後賽可打，確實相當難熬，「能夠回到西區決賽真的太棒了，我們會努力再次衝擊冠軍。過去兩年我們都沒能進季後賽，這種日子很煎熬，現在能夠回來，對我們來說真的很特別。」

而過去兩季都因傷所苦的湯普森，對於回歸的第一個賽季就幫助球隊挺進分區決賽也說：「13日的表現讓我想到過去幾年的我們，無論是我還是這支隊真的已經經歷很多，在這一場忐忑之後，我們可以好好享受樂趣，我為球隊感到驕傲。」

柯瑞 季後賽 勇士

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