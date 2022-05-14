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NBA／末節16分飆倒公鹿字母哥 泰托姆對搶七信心滿滿

記者劉肇育／即時報導
泰托姆第四節豪取16分領軍下，率綠衫軍以13分差距擊敗公鹿。路透
泰托姆第四節豪取16分領軍下，率綠衫軍以13分差距擊敗公鹿。路透

背水一戰的塞爾蒂克13日在客場擋下公鹿末節由安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）帶起的反撲，在泰托姆（Jayson Tatum）第四節豪取16分領軍下，以13分差距擊敗公鹿，賽後泰托姆也強調這是一場他與安戴托昆波以及塞爾蒂克和公鹿比較誰更強硬的賽事，對於接下來得搶七大戰也感到信心滿滿。

泰托姆與安戴托昆波在系列賽第6戰上演一場精彩的飆分秀，前者攻下46分、9籃板，其中16分集中在第4節，後者則有44分、20籃板，12分是在第四節拿下，最後一節賽事宛如兩人間的一對一對決。

對於在面臨淘汰絕境的情況下帶領球隊險勝公鹿，將系列賽帶入搶七大戰，泰托姆賽後說：「我這場比賽打得比之前更有侵略性，隊友也是如此，因為我們都明白這是生死一刻，大家都拚了。這場安戴托昆波得了44分，我們都知道他的能力，所以我們仍試著用防守讓他無法輕易投籃。」

泰托姆也成為塞爾蒂克隊史除了瓊斯（Sam Jones）外，第二位多次在季後賽拿下45分以上的球員，談到接下來將進行搶七大戰，他說：「我們都知道這意味著什麼，我們打過多次這樣（搶七）的比賽，知道這一點都不容易，而且對手還是衛冕冠軍，我們必須拿出全力去面對這場比賽。」

對於泰托姆打出一場史詩級的賽事，隊友史馬特（Marcus Smart）說：「這就是他能拿到一張超級合約的原因。」

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